Ausgelassener Jubel nach dem Abpfiff: Die U17 der TuS Koblenz erkämpfte sich ihren ersten Punkt in der DFB-Nachwuchsliga. In der 87. Minute traf Luca Pfeil zum 1:1-Ausgleich gegen den SSV Ulm.
Es war schon ein historischer Tag für die U17-Kicker der TuS Koblenz. Die holten im Heimspiel gegen den SSV Ulm den ersten Punkt in der DFB-Nachwuchsliga, erzielten beim 1:1 noch dazu den ersten Treffer, nachdem das Auswärtsspiel bei den Kickers Offenbach in der Vorwoche noch mit 0:4 verloren worden war.