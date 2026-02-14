Luca Pfeil trifft spät Koblenzer U17 feiert ersten Punkt in DFB-Nachwuchsliga Sina Ternis 14.02.2026, 18:26 Uhr

i Ausgelassener Jubel bei den Nachwuchskickern der TuS Koblenz: Die U17 feierte in der DFB-Nachwuchsliga den ersten Punktgewinn. Gegen den SSV Ulm gab es zu Hause ein 1:1. Mark Dieler

Ausgelassener Jubel nach dem Abpfiff: Die U17 der TuS Koblenz erkämpfte sich ihren ersten Punkt in der DFB-Nachwuchsliga. In der 87. Minute traf Luca Pfeil zum 1:1-Ausgleich gegen den SSV Ulm.

Es war schon ein historischer Tag für die U17-Kicker der TuS Koblenz. Die holten im Heimspiel gegen den SSV Ulm den ersten Punkt in der DFB-Nachwuchsliga, erzielten beim 1:1 noch dazu den ersten Treffer, nachdem das Auswärtsspiel bei den Kickers Offenbach in der Vorwoche noch mit 0:4 verloren worden war.







Artikel teilen

Artikel teilen