In der B-Jugend geht der Blick bei vielen Talenten so langsam in Richtung Senioren. Bei der JSG Bad Ems-Nassau ist man mit intensiver Arbeit dabei, die Weichen in eine Richtung zu lenken, die mittelfristig wieder auf bessere Zeiten hoffen lässt.
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„Da spielen Männer gegen Jungs.“ So charakterisiert Michael Kapski, einer der Motoren der JSG Bad Ems-Nassau, die kreisübergreifende Fußball-Liga der B-Junioren, in der sich die Kombination von der unteren Lahn letztlich behauptete und sich die Rhein-Lahn-Krone aufsetzte.