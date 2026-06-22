Großer Fleiß zahlt sich aus JSG BEN: „Buben“ behaupten sich auch gegen „Männer“ Stefan Nink 22.06.2026, 12:21 Uhr

i Den Kreismeistertitel, der B-Junioren sicherten sich die Fußballer der JSG Bad Ems-Nassau. Hintere Reihe von links: Konditionstrainer Vitali Möllmann, Mannschaftsverantwortlicher Michael Kapski, Wolf-Justus Schmidt, Tarik Ascic, Hahxi Thagi, Nazar Pash, Jarno Visser, Ismail Basibüyük, Ibrahim Basibüyük, Ben Zengerli, Michel Heer, Trainer Miguel Palacios-Prada, Co-Trainer Wael Baalbaki. Knieend von links: Yehor Zasovytsyi, Ibrahim Al Hamidi, Linienrichter Steffen Merz, Mannschaftskapitän Noah Ataeian, Nasim Al Hamidi, Mark Engelhardt, Luca Thielecke, Toni Rang. Liegend: Keeper Luca Reibel. Lorene Diel / Fußball-Kreis Rhein-Lahn

In der B-Jugend geht der Blick bei vielen Talenten so langsam in Richtung Senioren. Bei der JSG Bad Ems-Nassau ist man mit intensiver Arbeit dabei, die Weichen in eine Richtung zu lenken, die mittelfristig wieder auf bessere Zeiten hoffen lässt.

„Da spielen Männer gegen Jungs.“ So charakterisiert Michael Kapski, einer der Motoren der JSG Bad Ems-Nassau, die kreisübergreifende Fußball-Liga der B-Junioren, in der sich die Kombination von der unteren Lahn letztlich behauptete und sich die Rhein-Lahn-Krone aufsetzte.







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