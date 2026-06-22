Großer Fleiß zahlt sich aus
JSG BEN: „Buben“ behaupten sich auch gegen „Männer“ 
Den Kreismeistertitel, der B-Junioren sicherten sich die Fußballer der JSG Bad Ems-Nassau. Hintere Reihe von links: Konditionstr
Den Kreismeistertitel, der B-Junioren sicherten sich die Fußballer der JSG Bad Ems-Nassau. Hintere Reihe von links: Konditionstrainer Vitali Möllmann, Mannschaftsverantwortlicher Michael Kapski, Wolf-Justus Schmidt, Tarik Ascic, Hahxi Thagi, Nazar Pash, Jarno Visser, Ismail Basibüyük, Ibrahim Basibüyük, Ben Zengerli, Michel Heer, Trainer Miguel Palacios-Prada, Co-Trainer Wael Baalbaki. Knieend von links: Yehor Zasovytsyi, Ibrahim Al Hamidi, Linienrichter Steffen Merz, Mannschaftskapitän Noah Ataeian, Nasim Al Hamidi, Mark Engelhardt, Luca Thielecke, Toni Rang. Liegend: Keeper Luca Reibel.
Lorene Diel / Fußball-Kreis Rhein-Lahn

In der B-Jugend geht der Blick bei vielen Talenten so langsam in Richtung Senioren. Bei der JSG Bad Ems-Nassau ist man mit intensiver Arbeit dabei, die Weichen in eine Richtung zu lenken, die mittelfristig wieder auf bessere Zeiten hoffen lässt.

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„Da spielen Männer gegen Jungs.“ So charakterisiert Michael Kapski, einer der Motoren der JSG Bad Ems-Nassau, die kreisübergreifende Fußball-Liga der B-Junioren, in der sich die Kombination von der unteren Lahn letztlich behauptete und sich die Rhein-Lahn-Krone aufsetzte.

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