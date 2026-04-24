U17 gastiert im Saarland Gelingt der TuS Koblenz in Saarbrücken zweiter Erfolg? Sina Ternis 24.04.2026, 12:46 Uhr

i Im Hinspiel durfte die U17 der TuS Koblenz den ersten und bislang einzigen Saisonsieg bejubeln. Gegen den bislang noch punktlosen 1. FC Saarbrücken gab es ein 3:1. Mark Dieler

Für die U17 der TuS Koblenz stehen noch drei Spiele in der DFB-Nachwuchsliga an. Drei Spiele, die die B-Jugendlichen einerseits genießen, in denen sie andererseits aber auch alles raushauen wollen. Zum Beispiel am Sonntag beim 1. FC Saarbrücken.

Noch drei Spiele stehen für die TuS Koblenz an, dann ist das Abenteuer DFB-Nachwuchsliga erst einmal beendet. Am Sonntag (11 Uhr) geht es für die von Jeffrey Yankey trainierte U17 zum 1. FC Saarbrücken und damit zum Tabellenletzten. Die Gastgeber, die ihre Heimspiele auf dem Rasenplatz in Quierschied austragen, haben bislang noch keine Punkte gesammelt, werden also, genau wie die TuS, im Sommer wieder den Gang in die Regionalliga antreten müssen.







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