Die U17 der TuS Koblenz startet mit einem Auswärtsspiel gegen die Kickers Offenbach in die DFB-Nachwuchsliga. Nach dem Aufstieg als Zweiter der Regionalliga Südwest freuen sich die Nachwuchs-Schängel auf die neue Herausforderung.
Mit einem 4:0-Sieg beim FC Homburg im November vergangenen Jahres hatte die U17 den zweiten Platz in der Regionalliga Südwest und damit auch den Aufstieg perfekt gemacht, nun beginnt für die Mannschaft des Trainertrios Jeffrey Yankey, Mike Welzel und Christof Dillmann das Abenteuer DFB-Nachwuchsliga.