Koblenz will Wunder schaffen DFB-Pokal vor Ligastart: TuS empfängt Werder Bremen Sina Ternis 31.07.2026, 15:30 Uhr

i Conner Dahlem (gelbes Trikot, hier im Spiel gegen die SG 99 Andernach) ist einer der Jungs, die in der Vorsaison mit der B-Jugend schon DFB-Nachwuchsliga gespielt hat. Für ihn und seine TuS Koblenz geht es am Sonntag im DFB-Pokal mit Werder Bremen wieder gegen einen Bundesligisten. René Weiss

Es ist gleich ein Highlight zu Beginn der Saison für die U19 der TuS Koblenz. Die empfängt am Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals den Nachwuchs von Werder Bremen – und will das Wunder vom Oberwerth.

Mit dem 2:1-Sieg im Rheinlandpokalfinale gegen den großen Rivalen Eintracht Trier bescherten sich die U19-Fußballer der TuS Koblenz noch ein weiteres Highlight: Sie zogen in die erste Runde des DFB-Pokals ein – und das findet am Sonntag, 12 Uhr, gegen das Nachwuchs-Bundesligateam des SV Werder Bremen im Stadion Oberwerth statt.







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