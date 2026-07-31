Es ist gleich ein Highlight zu Beginn der Saison für die U19 der TuS Koblenz. Die empfängt am Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals den Nachwuchs von Werder Bremen – und will das Wunder vom Oberwerth.
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Mit dem 2:1-Sieg im Rheinlandpokalfinale gegen den großen Rivalen Eintracht Trier bescherten sich die U19-Fußballer der TuS Koblenz noch ein weiteres Highlight: Sie zogen in die erste Runde des DFB-Pokals ein – und das findet am Sonntag, 12 Uhr, gegen das Nachwuchs-Bundesligateam des SV Werder Bremen im Stadion Oberwerth statt.