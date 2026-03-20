U17 der TuS spielt daheim
1. FC Heidenheim heißt der letzte Hinrundengegner
Die U17 der TuS Koblenz (hier mit Kapitän Milan Varvodic), erkämpfte sich am vergangenen Wochenende beim SC Freiburg einen Punkt
Die U17 der TuS Koblenz (hier mit Kapitän Milan Varvodic), erkämpfte sich am vergangenen Wochenende beim SC Freiburg einen Punkt. Gibt's nun daheim gegen den 1. FC Heidenheim den zweiten Dreier der Saison?
Mark Dieler

Am Sonntag steht der letzte Hinrundenspieltag für die U17 der TuS Koblenz in der DFB-Nachwuchsliga an. Und diese Hinrunde würde die TuS mit einem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim auf einem Nichtabstiegsplatz abschließen. Aber die Trauben hängen hoch.

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Fünf Partien haben die U17-Fußballer der TuS Koblenz bereits in der DFB-Nachwuchsliga absolviert, stehen aktuell auf Rang fünf und damit dem ersten Abstiegsplatz, allerdings sind die Plätze drei und vier mit einem beziehungsweise zwei Punkten Abstand in Schlagdistanz.

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TuS Koblenz

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