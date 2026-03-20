Am Sonntag steht der letzte Hinrundenspieltag für die U17 der TuS Koblenz in der DFB-Nachwuchsliga an. Und diese Hinrunde würde die TuS mit einem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim auf einem Nichtabstiegsplatz abschließen. Aber die Trauben hängen hoch.
Lesezeit 1 Minute
Fünf Partien haben die U17-Fußballer der TuS Koblenz bereits in der DFB-Nachwuchsliga absolviert, stehen aktuell auf Rang fünf und damit dem ersten Abstiegsplatz, allerdings sind die Plätze drei und vier mit einem beziehungsweise zwei Punkten Abstand in Schlagdistanz.