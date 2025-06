Wer wird der Gegner des Oberligisten FV Engers in der ersten Runde des DFB-Pokals? Das entscheidet sich am Sonntag ab 17.15 Uhr, wenn Sprinter Owen Ansah im Deutschen Fußballmuseum als Losfee fungiert. Im Vereinsheim wird auf ein Traumlos gehofft.

Bayern München, Bayer Leverkusen, 1. FC Köln? Die Liste an attraktiven Gegnern ist lang, wenn am Sonntag ab 17.15 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost wird. Mit im Lostopf der Amateure: der Oberligist FV Engers. Bereits zum dritten Mal ist die Mannschaft, noch unter dem mittlerweile ehemaligen Trainer Sascha Watzlawik, als Gewinner des Rheinlandpokals in den DFB-Pokal eingezogen. Die bisherigen Gegner hießen 2020 VfL Bochum (0:3) und 2022 Arminia Bielefeld (1:7). Gerade mit dem VfL verbindet den FVE seither ein freundschaftliches Verhältnis.

Gibt es auch dieses Mal für den dann neuen Trainer Julian Feit einen Wunschgegner? „Nein, ich habe keinen Wunschgegner, ein DFB-Pokalspiel ist so oder so etwas Besonderes.“ Ob auch er beim Rudelgucken im FVE-Vereinsheim dabei sein wird, steht noch nicht fest. Sicher nicht in Engers ist Sascha Watzlawik. Der wird nämlich zusammen mit Kapitän Chris Meinert und Vereinsikone Heinz Keuler in Dortmund live dabei sein und hat da die Möglichkeit, während der ZDF-Sportreportage direkt ein Statement zur Auslosung abzugeben.

Sprinter Owen Ansah fungiert als Losfee

Alle anderen finden sich im Vereinsheim ein. Das ist bereits ab 15.30 Uhr geöffnet – und dann heißt es: mitfiebern und auf ein Traumlos hoffen. „Freuen wir uns auf einen spannenden Nachmittag“, sagt der Vorsitzende Martin Hahn.

Insgesamt 64 Klubs haben sich für die erste Runde qualifiziert, im Lostopf eins sind neben dem FV Engers auch die Mannschaften, die die 2. Bundesliga auf den Plätzen 15 bis 18 abgeschlossen haben, die vier besten Teams der 3. Liga sowie die Pokalsieger der Landesverbände. Diese Mannschaften haben jeweils Heimrecht. Lostopf zwei ist gefüllt mit den Bundesligisten und den übrigen Zweitligisten. Losfee ist Sprinter Owen Ansah, der als erster Deutscher die 100 Meter in unter zehn Sekunden gelaufen ist.

Die Auslosung ist live im ZDF sowie in der ZDF-Mediathek zu sehen. Die erste DFB-Pokal-Runde ist für 15. bis 18. August terminiert.