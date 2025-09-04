Das Duell Hunsrück-Staffel gegen Mosel-Staffel hat der Mosel-A-Ligist für sich entschieden: Die SG Zell bezwang den Tabellenführer der Kreisliga A Staffel 6, den SV Blankenrath, in der zweiten Runde des Kreispokals in Bullay knapp mit 1:0.

350 Zuschauer rund um den engen Bullayer Platz, intensiv geführte Zweikämpfe, eine Gelb-Rote Karte in der Schlussphase und Bengalos nach Abpfiff – die Partie zwischen der SG Zell/Bullay/Alf und dem SV Blankenrath in der zweiten Runde des Fußball-Kreispokals Mosel hatte einiges zu bieten und fand mit der SG Zell einen vielleicht doch etwas überraschenden Sieger. Die Hausherren setzten sich dank eines Treffers von Amadou Billy Sissiko knapp mit 1:0 (0:0) durch und zogen ins Achtelfinale ein.

„Das war natürlich für die Moral der Jungs ganz wichtig“, sagt SG-Trainer Sascha Schmitz, der seiner Mannschaft gerade nach dem durchwachsenen Ligastart mit auf den Weg gegeben hatte, die Partie ernst zu nehmen. Und das taten dann beide, boten den Zuschauern, die aus beiden Lagern in großer Anzahl gekommen waren, eine rassige Partie mit einer Menge Torraumszenen, aber mit wenigen fußballerischen Leckerbissen. „Das war auf dem Platz gar nicht möglich“, sagte Blankenraths Trainer Mario Weirich.

Sissoko leitet seinen Treffer auch selbst ein

Schon nach 13 Minuten waren die Gastgeber über einen der wenigen schön vorgetragenen Angriff über die linke Seite, den der spätere Schütze Sissoko mit einem Doppelpass mit Jonas Münster auch selbst eingeleitet hatte, in Führung gegangen. Danach spielten beide Teams munter nach vorn, die Gastgeber hatten Möglichkeiten, die Führung auszubauen, die Gäste hätten durchaus den Ausgleich erzielen könnten, drückten vor allem in der Schlussphase der Partie auf das 1:1. „Das haben wir aber gut und leidenschaftlich wegverteidigt“, freute sich Schmitz. Einmal allerdings hatte seine Defensive das Nachsehen, als ein Blankenrather Abschluss aufs Tor und aus Sicht von Weirich auch deutlich hinter die Linie ging. „Das hat der Schiedsrichter allerdings nicht gesehen“, so der SV-Coach, der seiner Mannschaft vor allem mit Blick auf Kampf und Leidenschaft keinen Vorwurf machen konnte.

Tor: 1:0 Amadou Billy Sissoko (13.).

Besonderheit: Gelb-Rot für den Zeller Jonas Münster (90.+5).