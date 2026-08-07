2. Runde im Rheinlandpokal Wunschlos TuS Koblenz bedeutet erstmal Arbeit beim VfB Sina Ternis 07.08.2026, 15:23 Uhr

i Andy Felgner, selbst aus Koblenz und Coach von A-Ligist VfB Baybachhöhe, freut sich auf das Kräftemessen mit der TuS Koblenz. Er hat den sportlichen Aspekte im Blick, das Umfeld indes hat noch viele organisatorische Dinge zu regeln. Jörg Niebergall

Der A-Ligist VfB Baybachhöhe hat das Los gezogen, auf das alle im Bezirk Mitte gehofft haben: Ende August gastiert der Oberligist TuS Koblenz in der zweiten Runde des Rheinlandpokals auf den Hunsrückhöhen. Da herrscht schon rege Betriebsamkeit.

Jan Hammes saß beim Familienessen, als sein Handy zu vibrieren begann und die Nachricht die Runde machte, dass sein VfB Baybachhöhe in der zweiten Runde des Fußball-Rheinlandpokals das große Los gezogen hat: Oberligist TuS Koblenz gastiert Ende August beim Vertreter der Kreisliga A Staffel 6.







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