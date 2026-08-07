Der A-Ligist VfB Baybachhöhe hat das Los gezogen, auf das alle im Bezirk Mitte gehofft haben: Ende August gastiert der Oberligist TuS Koblenz in der zweiten Runde des Rheinlandpokals auf den Hunsrückhöhen. Da herrscht schon rege Betriebsamkeit.
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Jan Hammes saß beim Familienessen, als sein Handy zu vibrieren begann und die Nachricht die Runde machte, dass sein VfB Baybachhöhe in der zweiten Runde des Fußball-Rheinlandpokals das große Los gezogen hat: Oberligist TuS Koblenz gastiert Ende August beim Vertreter der Kreisliga A Staffel 6.