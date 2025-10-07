Aufeinandertreffen im Pokal Wissen gegen Linz: Drittes Duell binnen drei Monaten 07.10.2025, 06:00 Uhr

i Umkämpft war das 0:0 zwischen dem VfB Wissen (blaue Trikots) und dem VfB Linz Mitte September allemal, wenn auch vielleicht nicht auf allerhöchstem Niveau. Während sich die Gäste mittlerweile etwas gefangen haben, ist der Knoten beim heimischen VfB noch nicht so recht geplatzt. Manfred Böhmer

Am Mittwochabend in der dritten Runde des Rheinlandpokals gibt Emre Bayram seinen Einstand an der Seitenlinie des VfB Wissen. Dann empfängt der Vorletzte den Viertletzten, den VfB Wissen, außerhalb des Ligaalltags.

Man muss im Archiv nicht lange suchen, um Bilder und Berichte von der jüngsten Begegnung zwischen dem VfB Wissen und dem VfB Linz zu finden – denn in der Rheinlandliga trafen beide Teams Mitte September aufeinander, nach 90 Minuten stand ein leistungsgerechtes 0:0, mit dem beide zu diesem Zeitpunkt gut leben konnten.







Artikel teilen

Artikel teilen