Es war der erwartbare Sieg für den Rheinlandligisten TuS Kirchberg in der ersten Runde des Rheinlandpokals. Beim C-Ligisten SG Kempenich gab es einen 5:0-Sieg, Nico Wilki trug sich dabei dreimal in die Torschützenliste ein.

Pflichtaufgabe erfüllt, aber durchaus auf überzeugende und seriöse Weise erfüllt – so würde Selim Denguezli den ersten Pflichtspielauftritt seines TuS Kirchberg zusammenfassen. Der Rheinlandligist gewann in der ersten Runde des Rheinlandpokals beim C-Ligisten SG Kempenich mit 5:0 (3:0), auch dank eines Hattricks von Offensivakteur und Neuzugang Nico Wilki, der sich in Hälfte eins binnen 37 Minuten dreimal in die Torschützenliste eingetragen hatte. Die beiden weiteren Treffer erzielten mit Silas Wilbert (75.) und Erik Milz (89.) zwei Einwechselspieler.

Denguezli freute sich zwar über den souveränen und sicherlich auch erwarteten Erfolg, wusste den aber natürlich auch einzuordnen. Die Pokalrunde war eingebettet in eine intensive Vorbereitungswoche und weniger Gradmesser als vielmehr eine weitere Einheit mit Blick auf den Ligastart am kommenden Sonntag (15 Uhr) beim VfB Linz. „Wir hatten eine ganz normale Trainingswoche, haben uns nicht speziell auf Kempenich vorbereitet“, sagte er.

Dennoch konnte der Trainer den einen oder anderen Schluss aus dem Spiel ziehen. „Jeder ist die Partie mit der nötigen Ernsthaftigkeit angegangen, das war mit Blick auf die Einstellung absolut in Ordnung, auch wenn wir sicherlich das eine oder andere Tor mehr hätten erzielen können.“

Ob die Startformation schon Aufschlüsse auf die Elf gibt, die zunächst auch in der Liga beginnen wird, darauf wollte er keine Antwort geben. „Das wird sich erst im Laufe der letzten Trainingswoche zeigen. Sicherlich wird es Spieler geben, die auch gegen Linz starten“, sagt er mit einem Lachen. Dann wird auch aller Voraussicht nach Jonas Heimer wieder dabei sein, der im Pokal aus beruflichen Gründen fehlte.

Kirchberg: Christ – Jannasch (60. Wilbert), Kerzan (60. Engelmann), Fothen, Weber – Schröder (70. Milz), Müller, L. Wilki, J. Auler (60. Weiß) – N. Wilki (70. Klein), Spengler.

Tore: 0:1, 0:2 und 0:3 Nico Wilki (5., 30., 42.), 0:4 Silas Wilbert (75.), 0:5 Erik Milz (89.).