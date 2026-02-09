Vorbereitung in vollem Gang Viele Rheinlandliga-Oberliga-Duelle in heißer Phase Sina Ternis 09.02.2026, 08:46 Uhr

i Am vergangenen Wochenende trafen mit dem SV Eintracht Mendig (weiße Trikots) und dem FC Emmelshausen-Karbach ein Rheinlandligist und ein Oberligist aufeinander. Der FCEK setzte sich am Ende deutlich mit 4:0 durch. Auch in dieser Woche kommt es zu zahlreichen Begegnungen zwischen Oberligisten und Rheinlandligisten. Auch der FCEK misst sich wieder mit einem Team aus dem Verbandsoberhaus. Jörg Niebergall

Für die Rheinlandligisten startet die letzte komplette Vorbereitungswoche, die Oberligisten haben noch ein wenig mehr Zeit – lediglich die TuS Koblenz muss auch schon am 21. Februar ran. Entsprechend vollgepackt ist die Testspielwoche.

Bereits in der kommenden Woche starten die Fußball-Rheinlandligisten in die Restrückrunde, die Oberligisten folgen erst zwei Wochen später. Theoretisch. Denn praktisch geht es für die TuS Koblenz ebenfalls bereits am Samstag, 21. Februar, mit einem Nachholspiel daheim gegen den FK Pirmasens los, eine Woche später holen auch der FC Rot-Weiss Koblenz und der FC Emmelshausen-Karbach im direkten Duell nach, die TuS muss dann ebenfalls ran, auswärts ...







