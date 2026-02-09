Für die Rheinlandligisten startet die letzte komplette Vorbereitungswoche, die Oberligisten haben noch ein wenig mehr Zeit – lediglich die TuS Koblenz muss auch schon am 21. Februar ran. Entsprechend vollgepackt ist die Testspielwoche.
Bereits in der kommenden Woche starten die Fußball-Rheinlandligisten in die Restrückrunde, die Oberligisten folgen erst zwei Wochen später. Theoretisch. Denn praktisch geht es für die TuS Koblenz ebenfalls bereits am Samstag, 21. Februar, mit einem Nachholspiel daheim gegen den FK Pirmasens los, eine Woche später holen auch der FC Rot-Weiss Koblenz und der FC Emmelshausen-Karbach im direkten Duell nach, die TuS muss dann ebenfalls ran, auswärts ...