Auf dem Papier, da ist Gastgeber VfB Wissen natürlich der Außenseiter im Rheinlandpokal-Achtelfinale gegen den zwei Klassen höher spielenden Oberligisten TuS Koblenz. Allerdings gibt darauf weder der eine noch der andere Trainer viel.
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Es ist schon ein paar Jahre her, dass es direkte Duelle zwischen dem VfB Wissen und der TuS Koblenz gab. In der Liga begegneten sich beide Mannschaften schon viele Jahre nicht mehr, dafür gab es im Fußball-Rheinlandpokal zwei Aufeinandertreffen in der jüngeren Vergangenheit: 2018 setzte sich die TuS nach Toren von Marco Koch und zweimal Patrik Dzalto vor 850 Zuschauern im Halbfinale mit 3:0 durch, 2015 ging es im Viertelfinale deutlich enger zu: ...