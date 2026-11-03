Achtelfinale im Rheinlandpokal VfB Wissen gegen die TuS: Sind aller guten Dinge drei? Sina Ternis 03.11.2026, 09:20 Uhr

i 2018 trafen der VfB Wissen (in blau, mit Mario Weitershagen) und die TuS Koblenz, damals noch mit dem heutigen Coach Michael Stahl in der Rolle des Kapitäns, zuletzt im Rheinlandpokal aufeinander. Am Ende stand ein klares 3:0 für die TuS, die allerdings im anschließenden Finale mit 0:1 gegen den Stadtrivalen Rot-Weiss Koblenz verlor. Annika Deger-Schwan/VfB Wissen

Auf dem Papier, da ist Gastgeber VfB Wissen natürlich der Außenseiter im Rheinlandpokal-Achtelfinale gegen den zwei Klassen höher spielenden Oberligisten TuS Koblenz. Allerdings gibt darauf weder der eine noch der andere Trainer viel.

Es ist schon ein paar Jahre her, dass es direkte Duelle zwischen dem VfB Wissen und der TuS Koblenz gab. In der Liga begegneten sich beide Mannschaften schon viele Jahre nicht mehr, dafür gab es im Fußball-Rheinlandpokal zwei Aufeinandertreffen in der jüngeren Vergangenheit: 2018 setzte sich die TuS nach Toren von Marco Koch und zweimal Patrik Dzalto vor 850 Zuschauern im Halbfinale mit 3:0 durch, 2015 ging es im Viertelfinale deutlich enger zu: ...







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