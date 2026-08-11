Pokal gegen die TuS Koblenz VfB will Stadionatmosphäre nach „Gondersch“ bringen Sina Ternis 11.08.2026, 14:00 Uhr

i Mit dem Gewinn des Kreispokals Hunsrück/Mosel sicherte sich der VfB Baybachhöhe, der damals noch unter dem Namen SG Morshausen/Gondershausen/Beulich an den Start gegangen war, die Teilnahme am Rheinlandpokal, besiegte da in Rund eins den BSC Güls – und darf sich jetzt auf die TuS Koblenz freuen. Mark Dieler

Noch rund zwei Wochen sind es, dann geht ein Großteil der zweiten Runde des Rheinlandpokals über die Bühne. Die Partie, die für A-Ligist VfB Baybachhöhe das Spiel des Jahres ist, wird einen Tag früher angepfiffen als der große Rest.

Einen Tag nach der Auslosung gab es noch viele Fragezeichen bei Jan Hammes, dem Sportlichen Leiter von A-Ligist VfB Baybachhöhe, mittlerweile ist die Zahl der Ausrufezeichen mit Blick auf das große Highlightspiel schon deutlich größer geworden: Der VfB hat in Runde zwei des Fußball-Rheinlandpokals das große Los gezogen, beziehungsweise die Verantwortlichen des Fußballverbands Rheinland haben der Mannschaft von Coach Andy Felgner das große Los ...







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