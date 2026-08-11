Noch rund zwei Wochen sind es, dann geht ein Großteil der zweiten Runde des Rheinlandpokals über die Bühne. Die Partie, die für A-Ligist VfB Baybachhöhe das Spiel des Jahres ist, wird einen Tag früher angepfiffen als der große Rest.
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Einen Tag nach der Auslosung gab es noch viele Fragezeichen bei Jan Hammes, dem Sportlichen Leiter von A-Ligist VfB Baybachhöhe, mittlerweile ist die Zahl der Ausrufezeichen mit Blick auf das große Highlightspiel schon deutlich größer geworden: Der VfB hat in Runde zwei des Fußball-Rheinlandpokals das große Los gezogen, beziehungsweise die Verantwortlichen des Fußballverbands Rheinland haben der Mannschaft von Coach Andy Felgner das große Los ...