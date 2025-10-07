Kirchberg empfängt Koblenz Underdog TuS will Favorit TuS wie 2015 ein Bein stellen 07.10.2025, 10:43 Uhr

i 2015 traf der TuS Kirchberg, damals schon mit Jonas Heimer (Mitte), auf die TuS Koblenz (links mit dem heutigen Engerser Marcel Stieffenhofer). Bezirksligist Kirchberg siegte mit 2:1, einer der Torschützen war Alex Singer (rechts), der seine Fußballschuhe mittlerweile an den Nagel gehängt hat. Heimer indes dürfte am Mittwoch ziemlich sicher in der Startformation stehen. Karl-Friedrich Schmittt. B&P Schmitt

Während es im Oberligajahr 2022/23 für den TuS Kirchberg nichts zu holen gab gegen die TuS Koblenz, war das 2015 im Rheinlandpokal anders. Da gewann der Außenseiter 2:1 – und würde das am Mittwochabend gerne wiederholen.

Es ist erst wenige Monate her, da saß Selim Denguezli zum Trainerlehrgang in der Sportschule in Koblenz und lauschte dem externen Trainerexperten Michael Stahl bei dessen Ausführungen, eben zum Trainer-Dasein, hatte die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sich in der Theorie umfassend für die Praxis informieren – und vor allem von Stahls Erfahrungsschatz profitieren.







