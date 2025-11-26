Liveticker am Mittwochabend TuS und FC Cosmos Koblenz peilen Viertelfinaleinzug an Lukas Erbelding

Sina Ternis 26.11.2025, 06:00 Uhr

i Im Rheinlandpokal trifft der FC Cosmos Koblenz am Mittwochabend auf Eintracht Trier, während die TuS bei der SG Hochwald antritt. twobee/stock.adobe.com; Logos: Vereine

Sowohl die TuS also auch der FC Cosmos Koblenz haben ein großes Ziel vor Augen: den Einzug ins Viertelfinale des Fußball-Rheinlandpokals. Beide Teams sind am Mittwochabend am Ball. Wir berichten ab 19 Uhr in einem Liveticker von den Partien.

