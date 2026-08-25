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TuS Koblenz siegt 8:2 vor fast 800 Fans bei Baybachhöhe
Klare Sache in Gondershausen: Oberligist TuS Koblenz gewinnt beim A-Klässleer Baybachhöhe mit 8:2.
Klare Sache in Gondershausen: Oberligist TuS Koblenz gewinnt beim A-Klässleer Baybachhöhe mit 8:2.
Mark Dieler

In der zweiten Runde des Rheinlandpokals wartet auf den VfB Baybachhöhe ein erster Höhepunkt in der noch jungen Vereinsgeschichte: Der VfB trifft in Gondershausen auf Oberliga-Primus TuS Koblenz. Wir berichten in einem Liveticker vom Spiel. 

Auf den neu gegründeten Fußball-A-Ligisten VfB Baybachhöhe wartet am Dienstag eine besondere Begegnung: Der VfB empfängt in der zweiten Runde des Rheinlandpokals die TuS Koblenz in Gondershausen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr, wir berichten in einem Liveticker von der Partie.
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