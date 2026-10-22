Eine Wiederholung des Vorjahresfinals zwischen der TuS Koblenz und Eintracht Trier ist möglich. Das ergab die Auslosung der noch verbleibenden Partien im Rheinlandpokal. Nun geht’s aber erstmal ins Achtelfinale, das am 4. November stattfindet.
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Der mögliche Weg ins Finale für die noch 16 im Fußball-Rheinlandpokal verbliebenen Teams steht fest. In der Brauerei in Bitburg wurden am Donnerstagabend nicht nur die Achtelfinals, sondern auch direkt die Viertel- und Halbfinals ausgelost. Eingebettet war die Auslosung in eine Gesprächsrunde, in der es auch um den Stellenwert des Pokals ging.