Rheinlandpokal ausgelost TuS Koblenz kann erst im Finale auf Trier treffen Sina Ternis 22.10.2026, 19:22 Uhr

i Wer ist beim Finaltag der Amateure und damit beim Rheinlandpokal-Finale dabei? Das steht zwar noch nicht fest, aber die 16 noch verbleibenden Teams wissen seit Donnerstagabend zumindest, wie ihr Weg bis ins Finale aussehen würde. René Weiss

Eine Wiederholung des Vorjahresfinals zwischen der TuS Koblenz und Eintracht Trier ist möglich. Das ergab die Auslosung der noch verbleibenden Partien im Rheinlandpokal. Nun geht’s aber erstmal ins Achtelfinale, das am 4. November stattfindet.

Der mögliche Weg ins Finale für die noch 16 im Fußball-Rheinlandpokal verbliebenen Teams steht fest. In der Brauerei in Bitburg wurden am Donnerstagabend nicht nur die Achtelfinals, sondern auch direkt die Viertel- und Halbfinals ausgelost. Eingebettet war die Auslosung in eine Gesprächsrunde, in der es auch um den Stellenwert des Pokals ging.







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