Rheinlandpokal in Zerf TuS Koblenz geht Aufgabe bei Hochwald maximal seriös an 25.11.2025, 08:43 Uhr

i Jubeln will die TuS Koblenz auch am Mittwochabend. Dann geht es ab 19.30 Uhr bei Rheinlandligist SG Hochwald um den Einzug ins Viertelfinale des Fußball-Rheinlandpokals. Nic Alsbach (rechts) darf dann dabei sein, seine Rote Karte aus dem Derby gegen Cosmos gilt nur für die Liga, ob er startet, ist noch offen. Igor Blagojevic wird sicherlich von Beginn an in Zerf auf dem Feld stehen. Wolfgang Heil

Mit akribischer Vorbereitung und Respekt vor dem Rheinlandligisten SG Hochwald geht Oberligist TuS Koblenz ins Achtelfinale. In Zerf könnte einer von Beginn an zum Einsatz kommen, der eine besondere Verbindung zu den Gastgebern hat.

Dass Michael Stahl den kommenden Gegner im Achtelfinale des Fußball-Rheinlandpokals genauso ernst nimmt wie jeden in der Oberliga, das zeigt schon die Tatsache, dass er am vergangenen Freitag die Gelegenheit genutzt hatte, sich die SG Hochwald bei deren Rheinlandliga-Gastspiel bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich anzusehen.







