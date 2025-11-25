TuS Koblenz geht Aufgabe bei Hochwald maximal seriös an

Mit akribischer Vorbereitung und Respekt vor dem Rheinlandligisten SG Hochwald geht Oberligist TuS Koblenz ins Achtelfinale. In Zerf könnte einer von Beginn an zum Einsatz kommen, der eine besondere Verbindung zu den Gastgebern hat.
Lesezeit 3 Minuten
Dass Michael Stahl den kommenden Gegner im Achtelfinale des Fußball-Rheinlandpokals genauso ernst nimmt wie jeden in der Oberliga, das zeigt schon die Tatsache, dass er am vergangenen Freitag die Gelegenheit genutzt hatte, sich die SG Hochwald bei deren Rheinlandliga-Gastspiel bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich anzusehen.