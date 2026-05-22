Pokalfinale doppelt lukrativ TuS geht in Bestbesetzung ins Spiel um 165.000 Euro Sina Ternis 22.05.2026, 10:32 Uhr

i Die TuS Koblenz (links) bezeichnet die Partien gegen Eintracht Trier als die einzigen Derbys. Die Rivalität der Vereine mit der größten Strahlkraft im Fußballverband Rheinland ist eine seit Jahrzehnten gewachsene. Harald Tittel/dpa, Uwe Anspach/dpa [Montage]

Anspannung und Vorfreude steigen in gleichem Maß: Am Samstag, 13.30 Uhr, wird die von vielen als Traumfinale bezeichnete Partie zwischen der TuS Koblenz und Eintracht Trier im Moselstadion angepfiffen. Und da geht’s um ganz viel.

Es wird voll am Samstag in Trier. So voll, dass sowohl der Fußballverband Rheinland als auch die beiden Vereine zu einer frühen Anreise raten. Um 13.30 Uhr wird das Rheinlandpokal-Finale zwischen der TuS Koblenz und Eintracht Trier im Moselstadion angepfiffen – und das vor ausverkauftem Haus.







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