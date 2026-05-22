Anspannung und Vorfreude steigen in gleichem Maß: Am Samstag, 13.30 Uhr, wird die von vielen als Traumfinale bezeichnete Partie zwischen der TuS Koblenz und Eintracht Trier im Moselstadion angepfiffen. Und da geht’s um ganz viel.
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Es wird voll am Samstag in Trier. So voll, dass sowohl der Fußballverband Rheinland als auch die beiden Vereine zu einer frühen Anreise raten. Um 13.30 Uhr wird das Rheinlandpokal-Finale zwischen der TuS Koblenz und Eintracht Trier im Moselstadion angepfiffen – und das vor ausverkauftem Haus.