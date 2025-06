Marcel Risse, Stephan Engels, Karsten Baumann oder Lukas Sienkiewicz – sie alle kommen am Samstag nach Mengerschied. Ab 16 Uhr gastiert da die Traditionself des 1. FC Köln und tritt in einem Benefizspiel gegen eine Hunsrückauswahl an.

Schon die ganze Woche herrschte eine rege Betriebsamkeit auf der Anlage des TSV Mengerschied. Banner wurden aufgehängt, der Rasen gemäht, aufgeräumt und gekehrt – schließlich steht Großes an: Am Samstag kommt die Traditionsmannschaft des 1. FC Köln und trägt ab 16 Uhr ein Benefiz-Fußballspiel gegen eine Auswahl an Hunsrück-Kickern aus. Die Einnahmen, die aus Spendengeldern und einer Tombola generiert werden, kommen der an Leukämie erkrankten Liliana aus Liebshausen und ihrer Familie zugute.

Anfang 2024 erhielt die Familie der Fünfjährigen die Diagnose: akute Lymphatische Leukämie (Blutkrebs) und seither ist nichts mehr, wie es einmal war. Lilianas Therapie ist auf zwei Jahre ausgelegt, in dieser Zeit muss sie regelmäßig zur Chemotherapie und zu Untersuchungen nach Koblenz, hat immer wieder mit den Nebenwirkungen der Behandlung zu kämpfen. Die ganze Familie ist eingebunden, steht der kleinen Liliana zur Seite. Ihre Mutter begleitet sie bei den Klinikaufenthalten, ihr Vater kümmert sich währenddessen um Schwester Emilia. Es gibt keinen normalen Familienalltag mehr, stattdessen bestimmt die Krankheit das Leben.

„Wir hoffen, dass wir damit unseren Teil beitragen können und dass Liliana bald wieder gesund wird und ein unbeschwertes Leben führen kann.“

Mengerschieds Vorsitzender Christopher Spreyer

Um Liliana, ihren Eltern und ihrer Schwester ein Stück weit zu helfen, haben sich die Verantwortlichen des TSV Mengerschied dazu entschieden, sie – zusammen mit dem Förderverein Lützelsoon – mit diesem Benefizspiel zu unterstützen. „Für uns war es wichtig, dass das Geld in der Region bleibt und dass wir da Hilfe leisten, wo sie nötig ist“, sagt der TSV-Vorsitzende Christopher Spreyer. „Wir hoffen, dass wir damit unseren Teil beitragen können und dass Liliana bald wieder gesund wird und ein unbeschwertes Leben führen kann.“

i Einstimmen auf ein schönes Spiel für einen noch schönren Zweck, nämlich die an Leukämie erkrankte Liliana. Coach Andras Auler bei der Trainingsansprache "seiner" Hunsrück-Auswahl. Sina Ternis

Die Idee für ein solches Spiel war schon vor gut einem Jahr aufgekommen und es war auch schnell klar, dass es die Traditionsmannschaft des 1. FC Köln sein soll. „Schließlich sind wir hier eine EffZeh-Hochburg“, sagt Vorstandsmitglied Fabian Stiel, der sich federführend um die Organisation und den Austausch mit Ex-Nationalspieler Stephan Engels, der alles rund um das Team aus Ex-Profis managt, gekümmert hat. Namhafte Akteure wie Marcel Risse, Thomas Cichon, Matthias Scherz, Thomas Bröker, Alex Vogt, Lukas Sinkiewicz, Holger Gaißmayer oder Karsten Baumann kicken für die Traditionself und sie alle sind, Stand jetzt, auch in Mengerschied dabei.

Hunsrückauswahl mit vielen ehemaligen Weggefährten von Andreas Auler

Antreten werden sie gegen eine von Andreas Auler, aktuell Trainer der Reserve des TuS Kirchberg, zusammengestellte Hunsrückauswahl, für die viele ehemalige Weggefährten Aulers, sowohl von seinen Stationen als Spieler als auch als Trainer, auflaufen werden, aber auch Spieler, „von denen ich dachte, das passt einfach“. Insgesamt 23 Akteure stehen im Kader der Hunsrücker Kicker, darunter Frank Pies fürs Tor, Mirko Bernd, Frank Reuther, Philipp Steigerwald, Andreas Schmäl, Andreas Adamus oder Daniel Ank. „Ein bunt gemischter Haufen, der trotz des hohen Alters noch A-Klasse spielen könnte“, sagt Auler über seine Auswahl – und schiebt hinterher: „Wenn alle in ihrer Blütezeit wären, könnte man mit dem Kader locker noch Rheinlandliga spielen.“ Betreut wird das Team von Ulrike Müller (Spvgg Biebertal) und Otto Klein (TuS Kirchberg), als Torwarttrainer fungiert der Ex-Profi Hans-Jakob Klingen.

Kicker wünschen sich das eine oder andere Tor gegen die Ex-Profis

Unter der Woche gab es die erste und einzige gemeinsame Trainingseinheit und da zeigte sich auch, dass der Fitnesslevel der Spieler sehr unterschiedlich ist. Während einige noch „voll im Saft stehen“, sagen andere mit einem Schmunzeln. „Ich würde dann doch lieber ganz vorne spielen, da muss ich nicht so viel laufen.“ Doch Auler ist für alle Fälle gewappnet, hat für jede Position einen Backup.

Und am Ende geht es doch vor allem darum, „dass viel Geld für Liliana zusammenkommt und dass sie wieder gesund wird“, wie es Hunsrückauswahl-Kicker Michael Ernst sagt. Doch eins können sie alle auch nicht leugnen: Sie würden gegen die ehemaligen Profis schon auch gern das eine oder andere Tor erzielen. Spreyers Wunsch ist der, „dass viele Zuschauer kommen und Liliana unterstützen“.

Eintritt zum Spiel ist frei

Bewusst haben sich die Initiatoren dazu entschieden, keinen Eintritt für das Spiel zu nehmen und es den Zuschauern freizustellen, ob und wie viel Geld sie für den guten Zweck spenden möchten. Spendenboxen stehen an verschiedenen Stellen.

Zudem wird es in der Halbzeitpause eine Verlosung geben, deren Einnahmen ebenfalls Liliana zugutekommen. Dennis Irmiter wird zudem während der Veranstaltung Fotos machen, die anschließend gegen eine Gebühr von 5 Euro unter benefizspiel.photo-moments.de erworben werden können – auch hier fließen die Einnahmen zu 100 Prozent in den Spendentopf.