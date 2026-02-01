5:2-Sieg gegen Mülheim-Kärlich Theisen trifft direkt für den FCEK bei seinem Debüt Sina Ternis 01.02.2026, 11:14 Uhr

i Erfolgreiches Debüt: Ex-Profi Christopher Theisen (in Blau), der 64 Mal in der 3. Liga für Fortuna Köln und Viktoria Köln spielte, hat sich nach einem halben Jahr Pause im Winter dem Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach angeschlossen. In seinem ersten Auftritt für den FCEK markierte der 32-jährige Theisen direkt den Treffer zum 2:1-Halbzeitstand beim 5:2 in Rübenach gegen den Rheinlandligisten Mülheim-Kärlich. Matthias Bernd

Auf das 1:5 im ersten Testspiel gegen den FSV Mainz 05 II folgte ein 5:2-Sieg gegen Rheinlandligist SG Mülheim-Kärlich für den Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach. Neuzugang Christopher Theisen traf direkt bei seinem Debüt.

Kurzfristig war das Testspiel zwischen dem Oberliga-Fünften FC Emmelshausen-Karbach und dem Rheinlandliga-Vierten SG 2000 Mülheim-Kärlich auf den Kunstrasenplatz nach Rübenach verlegt worden, wo sich das klassenhöhere Team am Ende doch relativ deutlich nach Toren von Dylan Esmel (2), Winterneuzugang Christopher Theisen sowie Max Wilschrey (2) mit 5:2 (2:1) durchsetzte.







Artikel teilen

Artikel teilen