Auf das 1:5 im ersten Testspiel gegen den FSV Mainz 05 II folgte ein 5:2-Sieg gegen Rheinlandligist SG Mülheim-Kärlich für den Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach. Neuzugang Christopher Theisen traf direkt bei seinem Debüt.
Kurzfristig war das Testspiel zwischen dem Oberliga-Fünften FC Emmelshausen-Karbach und dem Rheinlandliga-Vierten SG 2000 Mülheim-Kärlich auf den Kunstrasenplatz nach Rübenach verlegt worden, wo sich das klassenhöhere Team am Ende doch relativ deutlich nach Toren von Dylan Esmel (2), Winterneuzugang Christopher Theisen sowie Max Wilschrey (2) mit 5:2 (2:1) durchsetzte.