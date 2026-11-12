Einen Versuch ist’s wahrlich wert: Der SV Diez-Freiendiez bietet für Samstag, 16. Januar, im Diezer Sportzentrum am Katzenstein ein Hallenfußball-Turnier für Männerteams an. Man das gespannt sein, ob die gut gemeinte „Wiederbelebung“ gelingt.
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Im Gegensatz zu benachbarten Kreisen, in denen der Fußball unter dem schützenden Hallendach sich seit Jahren außerordentlich großer Beliebtheit erfreut und sich ein Event geradezu ans andere reiht, ist diese an sich attraktive Alternative zur Winterpause hierzulande geradezu eingeschlafen.