Spielplan kurios: Doppelte Doppelansetzung für ABC

Mülheim-Kärlich gegen Ahrweiler, Ahrweiler gegen Mülheim-Kärlich, Ahrweiler gegen Linz, Ahrweiler gegen Linz. Der Pokal macht diese Doppelterminierungen möglich. Am Mittwoch heißt’s zum ersten Mal ABC gegen VfB.
Dass eine Mannschaft durch die Teilnahme am Rheinlandpokal binnen kürzester Zeit zweimal beim gleichen Gegner antreten muss, das kommt schon mal vor. Aber beim Ahrweiler BC ist das gleich doppelt der Fall: In der dritten Pokalrunde ging es gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich, die die Mannschaft von Coach Mike Wunderlich dann nur vier Tage später im Rheinlandliga-Alltag wiedertraf.