2:1 gegen Eintracht Mendig SG 99 gewinnt Liga-Duell und macht Kossmann froh Sina Ternis 14.02.2026, 14:50 Uhr

i Andernachs Drinor Demiraj (weißes Trikot) hatte seinen Mendiger Gegenspieler Brice Mitel über weite Strecken der Partie gut im Griff. Lediglich kurz vor Schluss war die gesamte SG-99-Defensive nach einer Hereingabe nicht aufmerksam, ließ den SV-Stürmer den Treffer zum 1:2-Endstand köpfen. Jörg Niebergall

Aufatmen bei der SG 99 Andernach, die nach zwei zuletzt schwächeren Auftritten im letzten Test gegen den SV Eintracht Mendig wieder in die Spur gefunden hat. Nach dem 2:1-Sieg der Bäckerjungen waren aber beide Seiten zufrieden.

Nachdem er zuletzt zwei schwächere Auftritte seiner Mannschaft hatte mitansehen müssen, war Kim Kossmann, Coach der SG 99 Andernach, erleichtert, dass die Generalprobe vor dem Start in die restliche Saison der Fußball-Rheinlandliga eine durchaus gelungene war.







Artikel teilen

Artikel teilen