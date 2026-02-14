Aufatmen bei der SG 99 Andernach, die nach zwei zuletzt schwächeren Auftritten im letzten Test gegen den SV Eintracht Mendig wieder in die Spur gefunden hat. Nach dem 2:1-Sieg der Bäckerjungen waren aber beide Seiten zufrieden.
Nachdem er zuletzt zwei schwächere Auftritte seiner Mannschaft hatte mitansehen müssen, war Kim Kossmann, Coach der SG 99 Andernach, erleichtert, dass die Generalprobe vor dem Start in die restliche Saison der Fußball-Rheinlandliga eine durchaus gelungene war.