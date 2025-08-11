Rund zwei Monate sind vergangen, seit Sascha Watzlawik das letzte Mal beim FV Engers als Trainer auf der Bank saß. Eigentlich wollte er anschließend erst einmal die fußballfreie Zeit genießen. Doch er musste schnell feststellen: Das klappt nicht.

Erst einmal entspannen, sich der Familie widmen, sich um den Garten, den Rasen und die Hecken kümmern, das waren Sascha Watzlawiks Pläne nach 13 Jahren als Trainer beim Fußball-Oberligisten FV Engers. Doch das Gespräch mit dem 46-Jährigen ist noch keine Minute alt, da wird schon klar: Sascha Watzlawik ohne Fußball, das geht nicht. Er redet über das Engerser Spiel beim SC Idar-Oberstein, über die Verletzungen von Jonas von Haacke und Aymen Ed-Daoudi, davon, dass er sich bei einem Trip nach Andernach praktisch minütlich über die Geschehnisse auf dem Platz hat informieren lassen. Beim Heimspiel gegen Auersmacher, da war er dann auch vor Ort, wird natürlich auch bei der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt auf dem Koblenzer Oberwerth dabei sein, darf sogar mit auf der Bank sitzen. „Darüber freue ich mich natürlich sehr und da werde ich die Atmosphäre richtig aufsaugen“, sagt Watzlawik.

Nein, er kann nicht ohne Fußball. Das hat er schnell gemerkt. Ein Urlaub mit seiner Frau Angie nach der Saison, den gab es allerdings auch schon während seiner Trainertätigkeit beim FV Engers, der Versuch, sich um Haus und Hof zu kümmern – und die Erkenntnis, die ihm sein Nachbar über die Hecke zurief: „Du bist keiner für samstags im Garten.“ Vielleicht lag es daran, dass ihm die Lustlosigkeit über das Heckenschneiden anzusehen war, vielleicht auch daran, dass er parallel zum Rasenmähen am Handy hing. „Ich weiß es nicht“, sagt der ehemalige Trainer mit einem Lachen. „Aber ich weiß, dass Fußball einfach in meiner DNA ist.“

Teilnahme am Internationalen Trainerkongress in Leipzig

Und deswegen hat er seine Bemühungen, erst einmal abzuschalten, ganz schnell eingestellt, kümmert sich beim FVE um das Sponsoring, hat zusammen mit seiner Frau Ideen eingebracht, Konzepte erstellt, auch das Marketing rund um das DFB-Pokalspiel mit vorangetrieben. Weil das aber nur am Rande mit Fußball zu tun hat, war er erst kürzlich in Leipzig, um dort beim Internationalen Trainerkongress des Bunds Deutscher Fußballlehrer seine A-Lizenz zu verlängern. Und wenn er davon erzählt, von den Begegnungen mit anderen Trainerkollegen, von den Vorträgen des Nationalmannschaftstrainers Julian Nagelsmann, eines Christian Streich, ehemaliger Trainer des SC Freiburg, vom Coach der deutschen Hockey-Nationalmannschaft André Henning, von der Podiumsdiskussion, den Workshops, den vielen neuen Dingen, die er rund um den Fußball mitgenommen hat, dann beginnen seine Augen zu leuchten.

Aber sie leuchten noch etwas mehr, wenn er über ein Projekt redet, das er mit Carsten Keuler, dem ehemaligen Fußballprofi (unter anderem 1. FC Köln) und Sohn der Engerser Vereinslegende Heinz Keuler, gerade ins Laufen bringt: die Fußballakademie Mittelrhein Keuler & Watzlawik. „Die Idee gab es schon länger, jetzt wollen wir sie auch in die Tat umsetzen“, erzählt Watzlawik. Das Projekt soll aus zwei Säulen bestehen: der Förderung junger Spieler durch Individualtraining einerseits und der Unterstützung von Trainern andererseits.

„Trainer müssen immer allwissend sein, haben aber eigentlich nie Gelegenheit, mal ihre Bedenken zu äußern, nach Unterstützung zu fragen.“

Sascha Watzlawik

Denn eins hat der A-Lizenz-Inhaber während seiner Zeit an der Seitenlinie gelernt: „Trainer müssen immer allwissend sein, haben aber eigentlich nie Gelegenheit, mal ihre Bedenken zu äußern, nach Unterstützung zu fragen.“ Aktuell stecken die beiden Freunde noch mittendrin in den Planungen, haben bereits einen Businessplan erarbeitet, wollen im September an den Start gehen. Zunächst einmal mit Workshops, an denen eine kleine Zahl an Trainern teilnehmen soll, später ist aus Watzlawiks Sicht auch eine Zusammenarbeit mit Vereinen möglich. „Wir werden das Ganze ohne Druck, aber absolut professionell angehen. Ich freue mich jedenfalls tierisch darauf, möchte mein Wissen aus Trainertätigkeit und A-Lizenz sehr gern weitergeben“, so der 46-Jährige. Das Credo dabei: aus der Praxis für die Praxis. „Wir wollen den Trainern keine Lösungen präsentieren, sondern ihnen Anstöße geben, wie sie sich weiterentwickeln können.“

Genau das hatte Watzlawik bei Carsten Keuler, der ihm vor allem zu den Anfangszeiten beim FV Engers mit Rat und Tat zur Seite stand und anschließend in regelmäßigem Austausch mit ihm stand, und bei Stefan Ruthenbeck erlebt. Der Trainer der U19 des 1. FC Köln war so etwas wie sein Mentor, gab ihm vieles mit auf den Weg, von dem „Watze“ noch heute profitiert. „Das waren Denkanstöße, über die ich zu meinen eigenen Lösungen gekommen bin.“ Und genau das ist auch seine Idee. „Wir wollen keinem vorschreiben, ob er in einem 4-4-2-System oder mit Fünferkette zu spielen hat, sondern vielmehr dabei helfen, wie man sich richtig strukturiert, wie wichtig auch der Faktor Menschenführung ist, wie man mit Niederlagen umgehen kann.“

Engagement in Jugend oder bei einem Traditionsverein vorstellbar

Das alles soll neben seinem Beruf als Justizfachwirt laufen – und es schließt auch ein Trainerengagement nicht aus. Schon im Sommer hatte es erste Anfragen gegeben. Die hatte Watzlawik nicht wegen fehlender Lust abgelehnt, sondern „weil es mich nicht so richtig gekitzelt hat“. Eine Mannschaft aufbauen, wie er es in Engers getan hat, das möchte er eigentlich nicht mehr, auch weil der FVE so etwas wie sein Lebenswerk war und ist, weil sich das an anderer Stelle einfach nicht richtig anfühlen würde.

Aber einen Traditionsverein mit ausgeprägter Fankultur oder eine ambitionierte Jugendmannschaft zu übernehmen, das könnte er sich schon vorstellen. „Ich muss das Gefühl haben, dass es matcht.“ Druck macht er sich da jedenfalls keinen, freut sich erst einmal auf das gemeinsame Projekt mit Carsten Keuler, das auch ein wenig eine Hommage an seinen ganz großen Unterstützer und Förderer Heinz Keuler ist, dem er auf diese Weise irgendwie auch etwas zurückgeben möchte.

Und während Watzlawik das erzählt und in Erinnerungen schwelgt, kommt der Engerser Pressesprecher Ulf Steffenfauseweh vorbei, berichtet von den Vorbereitungen auf das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt, das zu ganz großen Teilen der Verdienst des Ex-Trainers ist, der den Rheinlandpokal mit seinem FVE gleich dreimal gewonnen hat. Watzlawik witzelt, dass er ja noch mal als Libero hinter der Viererkette auflaufen könnte. Immerhin hat er das Laufen nach seiner Engers-Zeit noch mal intensiviert, muss aber auch mit einem Lachen zugeben: „Wenn ich hochspringe, passt keine Zeitung mehr drunter.“ Spricht’s und stellt beim Blick auf die Uhr fest, dass schon eineinhalb Stunden vergangen sind und sein Auto noch vor Ladenschluss in der Werkstatt abgeholt werden muss. Auf dem Weg dorthin geht es, natürlich, nur um eins: um Fußball, auch wenn am Abend der Rasen noch gemäht werden muss.