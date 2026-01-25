Sieg gegen SG 99 Andernach Rot-Weiss gewinnt mit Frost und gutem Test-Stürmer 2:0 Sina Ternis 25.01.2026, 11:26 Uhr

i Mohammed Maroc (vorne) erzielte beim 2:0-Sieg seines FC Rot-Weiss Koblenz gegen die SG 99 Andernach den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0. René Weiss

Rot-Weiss Koblenz setzte sich im ersten Testspiel gegen Rheinlandligist SG 99 Andernach mit 2:0 durch. Dabei kamen auch zwei Testspieler zum Einsatz, einer davon könnte künftig öfter für den Oberligisten auflaufen.

Für die einen war es der erste Test überhaupt in der aktuellen Wintervorbereitung, für die anderen zumindest der erste Test gegen einen Gegner auf beziehungsweise sogar ein Stück weit über Augenhöhe. Die Rede ist vom Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz und vom Rheinlandligisten SG 99 Andernach.







