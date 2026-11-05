3:1-Sieg bei Trier-Tarforst Rot-Weiss: Bus zu groß, Tunnel zu klein, Ziel erreicht Sina Ternis 05.11.2026, 08:37 Uhr

i Dreifach jubeln durfte Rot-Weiss Koblenz im Achtelfinale des Fußball-Rheinlandpokals. Beim Rheinlandligisten FSV Trier-Tarforst siegte die Mannschaft von Fatih Cift mit 3:1 und zog souverän ins Viertelfinale ein. René Weiss

Es lief nicht alles reibungslos für den FC Rot-Weiss Koblenz beim beziehungsweise vor dem Rheinlandpokal-Gastspiel beim FSV Trier-Tarforst. Doch die Tatsache, dass der Bus zu hoch war, schüttelte das Cift-Team schnell ab und gewann 3:1.

Der FC Rot-Weiss Koblenz hat das Minimalziel erreicht, überwintert nach dem 3:1-Sieg beim Rheinlandligisten FSV Trier-Tarforst im Fußball-Rheinlandpokal, ehe es im März kommenden Jahres im Viertelfinale gegen den Stadtrivalen TuS Koblenz geht. Doch das ist für den Trainer des Oberligisten, Fatih Cift, Zukunftsmusik.







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