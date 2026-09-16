Ein reines Oberligaduell gibt es in Runde drei des Rheinlandpokals – das zwischen dem FCEK und der TuS Koblenz. Hinzu kommen drei Duelle zwischen Rheinland- und Oberligisten und viele interessante Derbys. Wir haben die Paarungen zusammengefasst.
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Die Paarungen in der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals stehen fest – zum letzten Mal wurde nach regionalen Gesichtspunkten mit insgesamt drei Töpfen (Ost, Mitte, West) gelost. Und das sorgt für einige interessante Duelle und viele Derbys. Die Spiele sind für Mittwoch, 7.