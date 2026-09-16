Dritte Runde ist ausgelost Rheinlandpokal: Duell zwischen FCEK und TuS Koblenz Sina Ternis 16.09.2026, 18:15 Uhr

i Wer darf den Pokal im Mai kommenden Jahres am Finaltag der Amateure teilnehmen? Heute wurde die dritte Runde mit noch 32 Mannschaften ausgelost, die am Mittwoch, 7. Oktober, ausgetragen werden soll. Bis zum großen Finale müssen also noch vier Spiele gewonnen werden. René Weiss

Ein reines Oberligaduell gibt es in Runde drei des Rheinlandpokals – das zwischen dem FCEK und der TuS Koblenz. Hinzu kommen drei Duelle zwischen Rheinland- und Oberligisten und viele interessante Derbys. Wir haben die Paarungen zusammengefasst.

Die Paarungen in der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals stehen fest – zum letzten Mal wurde nach regionalen Gesichtspunkten mit insgesamt drei Töpfen (Ost, Mitte, West) gelost. Und das sorgt für einige interessante Duelle und viele Derbys. Die Spiele sind für Mittwoch, 7.







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