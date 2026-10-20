Noch 16 Teams sind dabei Rheinlandpokal: Der Weg bis ins Finale wird ausgelost Sina Ternis 20.10.2026, 09:32 Uhr

i Wer darf Ende Mai den begehrten Pokal in die Höhe recken? Am Donnerstagabend jedenfalls erfahren die 16 Teams, die noch im Rennen sind, wie er Weg ins Finale aussehen würde. René Weiss

Noch drei Runden müssten die 16 Teams überstehen, um Ende Mai beim großen Finaltag der Amateure im Finale des Rheinlandpokals zu stehen. Wie ihr Weg bis dahin aussehen würde, das erfahren sie am Donnerstag. Dann werden die ausstehenden Runden gelost.

16 Mannschaften sind noch im Topf, wenn am Donnerstagabend nicht nur das Achtelfinale, sondern der komplette Weg ins Finale des Fußball-Rheinlandpokals ausgelost wird. Gab es bis zur Runde drei noch drei regionale Töpfe – Ost, Mitte und West – wird das dieses Mal anders sein: Alle Teams, unabhängig von Ligazugehörigkeit und regionalen Aspekten, kommen in einen großen Lostopf, was zwar zu weiten Fahrtstrecken, aber eben auch zu attraktiven ...







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