Noch drei Runden müssten die 16 Teams überstehen, um Ende Mai beim großen Finaltag der Amateure im Finale des Rheinlandpokals zu stehen. Wie ihr Weg bis dahin aussehen würde, das erfahren sie am Donnerstag. Dann werden die ausstehenden Runden gelost.
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16 Mannschaften sind noch im Topf, wenn am Donnerstagabend nicht nur das Achtelfinale, sondern der komplette Weg ins Finale des Fußball-Rheinlandpokals ausgelost wird. Gab es bis zur Runde drei noch drei regionale Töpfe – Ost, Mitte und West – wird das dieses Mal anders sein: Alle Teams, unabhängig von Ligazugehörigkeit und regionalen Aspekten, kommen in einen großen Lostopf, was zwar zu weiten Fahrtstrecken, aber eben auch zu attraktiven ...