Zweite Runde ist ausgelost Rheinlandpokal: A-Ligist Baybachhöhe gegen TuS Koblenz Sina Ternis 05.08.2026, 17:56 Uhr

i In der vergangenen Spielzeit durfte Eintracht Trier den Rheinlandpokal in die Höhe stemmen und sich nicht nur über eine stolze Summe, sondern auch über den Einzug in den DFB-Pokal freuen. Davon können aktuell noch 64 Teams im Gebiet des Fußballverbands Rheinland träumen. René Weiss

Die zweite Runde des Rheinlandpokals ist ausgelost – und das mit einigen interessanten Duellen, darunter das Koblenzer Stadtduell zwischen Anadolu Spor und Cosmos Koblenz. Ruwertal darf sich auf Eintracht Trier, Baybachhöhe auf TuS Koblenz freuen.

Kurz bevor sich der Sieger der Vorsaison, Eintracht Trier, am Samstag, 22. August, in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen RB Leipzig misst, wurde die zweite Runde des aktuellen Rheinlandpokals ausgelost. Die 52 Sieger aus der ersten Runde sowie die drei Rheinlandligisten SG 2000 Mülheim-Kärlich, SG 99 Andernach und SG Schneifel, die sich über ein Freilos freuen durften, Regionalligist Eintracht Trier und die acht Oberligisten Ahrweiler BC, FC ...







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