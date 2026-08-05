Zweite Runde ist ausgelost
Rheinlandpokal: A-Ligist Baybachhöhe gegen TuS Koblenz
In der vergangenen Spielzeit durfte Eintracht Trier den Rheinlandpokal in die Höhe stemmen und sich nicht nur über eine stolze S
In der vergangenen Spielzeit durfte Eintracht Trier den Rheinlandpokal in die Höhe stemmen und sich nicht nur über eine stolze Summe, sondern auch über den Einzug in den DFB-Pokal freuen. Davon können aktuell noch 64 Teams im Gebiet des Fußballverbands Rheinland träumen.
René Weiss

Die zweite Runde des Rheinlandpokals ist ausgelost – und das mit einigen interessanten Duellen, darunter das Koblenzer Stadtduell zwischen Anadolu Spor und Cosmos Koblenz. Ruwertal darf sich auf Eintracht Trier, Baybachhöhe auf TuS Koblenz freuen. 

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Kurz bevor sich der Sieger der Vorsaison, Eintracht Trier, am Samstag, 22. August, in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen RB Leipzig misst, wurde die zweite Runde des aktuellen Rheinlandpokals ausgelost. Die 52 Sieger aus der ersten Runde sowie die drei Rheinlandligisten SG 2000 Mülheim-Kärlich, SG 99 Andernach und SG Schneifel, die sich über ein Freilos freuen durften, Regionalligist Eintracht Trier und die acht Oberligisten Ahrweiler BC, FC ...
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