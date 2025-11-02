Kirchberg und Laubach mit 1:1 Zwei unterschiedliche Hälften und ein gerechtes Remis 02.11.2025, 20:26 Uhr

i Jannik Auler (in Gelb) überwindet Laubachs Torwart Jonas Landen und markiert das 1:1 für den TuS Kirchberg nach 64 Minuten. Bei dem Resultat blieb es bis zum Abpfiff. B&P Schmitt

Die einen hätten vor der Pause höher als 1:0 führen können, die anderen hatten nach Wiederanpfiff Chancen auf das 2:1 – und so stand am Ende zwischen dem TuS Kirchberg und dem SV Laubach ein durchaus leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden.

„Das waren zwei ganz unterschiedliche Halbzeiten.“ Das war der erste Satz, den beide Trainer nach der Rheinlandliga-Partie zwischen dem TuS Kirchberg und dem SV Laubach zu Protokoll gaben. Und wenn eine Mannschaft die erste und die andere die zweite Hälfte dominiert, dann ist ein 1:1 (0:1) durchaus ein folgerichtiges Ergebnis.







