Mülheim empfängt Andernach Zwei Titelfavoriten messen sich im direkten Duell Sina Ternis 07.08.2026, 06:14 Uhr

i Schon früh in der Vorbereitung testeten die SG 99 Andenach (weiße Trikots, vorne mit Benjamin Saftig) und die SG 2000 Mülheim-Kärlich gegeneinander. Am Sonntag geht es dann in Mülheim für beide um Punkte. Jörg Niebergall

Mehrfach wurden sowohl die SG 2000 Mülheim-Kärlich als auch die SG 99 Andernach genannt, wenn es um die Aufstiegsaspiranten in der Rheinlandliga geht. Am ersten Spieltag haben beide im direkten Duell die Chance, das zu untermauern.

Es ist direkt ein Kracherspiel, das am Sonntag auf dem Rasenplatz in Mülheim-Kärlich stattfindet. Denn da treffen ab 15 Uhr mit der heimischen SG 2000 und der SG 99 Andernach zwei Mannschaften aufeinander, die in der nun beginnenden Rheinlandligasaison ganz hoch gehandelt werden.







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