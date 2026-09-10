VfB empfängt EGC Wirges Zwei Sieglos-Teams treffen in Linz aufeinander Sina Ternis 10.09.2026, 08:02 Uhr

i Heiß hergehen, wie hier im Zweikampf zwischen dem Linzer Moritz Rott (schwarzes Trikot) und dem Wirgeser Euan Williams-Noss, dürfte es auch diesmal im Duell der beiden Kellerkinder, das am Freitagabend auf dem Linzer Kaiserberg stattfindet. Andreas Hergenhahn

Neue Besen kehren gut? Das wird sich am Freitagabend auf dem Linzer Kaiserberg zeigen. Da steht Paul Becker erstmals beim Gastgeber an der Seitenlinie und strahlt vor der Begegnung gegen die Spvgg EGC Wirges eine Menge Optimismus aus.

Sie wurden vielleicht nicht unbedingt zum Favoritenkreis gezählt, sie wurden aber auf jeden Fall hoch gehandelt: der VfB Linz und die Spvgg EGC Wirges. Beiden wird attestiert, schönen Fußball zu spielen, beide verfügen über junge, gut ausgebildete Mannschaften – und beide sind nach fünf absolvierten Spielen in der Rheinlandliga definitiv hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was im Fall des VfB sogar dazu führte, dass Thomas Schuster nach vier ...







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