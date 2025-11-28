Kirchberg empfängt Linz Zwei Ja-Sager treffen sich zu richtungsweisendem Duell Sina Ternis 28.11.2025, 11:00 Uhr

i Kann der TuS Kirchberg um Dennis Schröder (in Gelb) den VfB Linz am Sonntag stoppen? Im Hinspiel gelang das nicht, die Linzer gewannen mit 2:0. Auf Manuel Rott (vorne) müssen sich die Hunsrücker allerdings nicht konzentrieren, er wird verletzt fehlen. Heinz-Werner Lamberz

Bislang ging es immer eng zu, wenn der TuS Kirchberg und der VfB Linz aufeinandergetroffen sind. Das war allerdings erst dreimal der Fall, zweimal siegte der VfB, einmal gab es ein Remis. Die Heimbilanz spricht allerdings für die Gastgeber.

Drei Duelle gab es in der jüngeren Vergangenheit zwischen dem TuS Kirchberg und dem VfB Linz in der Fußball-Rheinlandliga – und da hat der VfB leicht die Nase vorn, gewann daheim zweimal, holte allerdings im März dieses Jahres auf dem damals noch alten Kirchberger Kunstrasen ein durchaus schmeichelhaftes Unentschieden.







