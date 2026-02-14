Bevor es am kommenden Sonntag in der Liga losgeht, holte sich der VfB Wissen mit einem 4:3-Sieg beim FC Lennestadt zusätzliches Selbstvertrauen. Zweimal lag das Weller-Team zurück, zweimal kam es zurück.
Schon in der Vorbereitung wird deutlich, wie wichtig Leondro Fünfsinn im Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga für den VfB Wissen werden könnte: Auch beim 4:3-Testspielsieg gegen den Westfalen-Landesligisten FC Lennestadt traf der Winterneuzugang doppelt, einmal zum 2:1-Anschlusstreffer und dann zum 3:3.