VfB gewinnt letzten Härtetest Zwei Fünfsinn-Tore beim Wissener 4:3-Sieg in Lennestadt Sina Ternis 14.02.2026, 15:31 Uhr

i Marco Weller, Trainer des VfB Wissen, war mit der Generalprobe seines Teams zufrieden. Das gewann beim FC Lennestadt mit 4:3 Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Bevor es am kommenden Sonntag in der Liga losgeht, holte sich der VfB Wissen mit einem 4:3-Sieg beim FC Lennestadt zusätzliches Selbstvertrauen. Zweimal lag das Weller-Team zurück, zweimal kam es zurück.

Schon in der Vorbereitung wird deutlich, wie wichtig Leondro Fünfsinn im Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga für den VfB Wissen werden könnte: Auch beim 4:3-Testspielsieg gegen den Westfalen-Landesligisten FC Lennestadt traf der Winterneuzugang doppelt, einmal zum 2:1-Anschlusstreffer und dann zum 3:3.







