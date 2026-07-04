Erster Test ist erfolgreich
Zwei Doppelpacker: Linz siegt 5:0 gegen Asbach
Der Linzer Kapitän Niklas Klein im neuen hellblauen Dress erzielte beim 5:0-Sieg gegen den TuS Asbach einen Treffer.
Der Linzer Kapitän Niklas Klein im neuen hellblauen Dress erzielte beim 5:0-Sieg gegen den TuS Asbach einen Treffer.
Maximilian Jäger

Zweimal Vinn Kill, zweimal Manuel Rott und einmal der Kapitän Niklas Klein – das alles in neuen Trikots. Der VfB Linz gewann im ersten Test gegen den TuS Asbach deutlich mit 5:0. 

Lesezeit 1 Minute
Der erste Test der Sommervorbereitung war ein durch und durch erfolgreicher für den Fußball-Rheinlandligisten VfB Linz. Der gewann die Partie auf dem heimischen Kaiserberg und gegen den Ost-Bezirksligisten TuS Asbach deutlich mit 5:0 (3:0). Die Treffer erzielten Manuel Rott und Vin Kill jeweils mit einem Doppelpack sowie Niklas Klein.

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