Zweimal Vinn Kill, zweimal Manuel Rott und einmal der Kapitän Niklas Klein – das alles in neuen Trikots. Der VfB Linz gewann im ersten Test gegen den TuS Asbach deutlich mit 5:0.
Lesezeit 1 Minute
Der erste Test der Sommervorbereitung war ein durch und durch erfolgreicher für den Fußball-Rheinlandligisten VfB Linz. Der gewann die Partie auf dem heimischen Kaiserberg und gegen den Ost-Bezirksligisten TuS Asbach deutlich mit 5:0 (3:0). Die Treffer erzielten Manuel Rott und Vin Kill jeweils mit einem Doppelpack sowie Niklas Klein.