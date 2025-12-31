Das sagen Trainer und Kapitän
Wunderlich nutzt Wuppertal-Chance, Pazurek versteht es
Hatten immer einen offenen Austausch: Der scheidende ABC-Trainer Mike Wunderlich (rechts) und sein Kapitän Markus Pazurek. Der ist jedenfalls Profi genug, um die Entscheidung seines Ex-Coaches nachvollziehen zu können.
René Weiss

Beim zweiten Mal hat er „Ja“ gesagt: Mike Wunderlich verlässt den Rheinlandliga-Tabellenführer Ahrweiler BC und wechselt zum West-Regionalligisten Wuppertaler SV. Das sackte früher durch als geplant. Bei ABC-Kapitän Markus Pazurek allerdings nicht.

Eigentlich war alles anders geplant, als es jetzt gekommen ist. In doppelter Hinsicht. Denn eigentlich hatte Mike Wunderlich vor, seinen Zwei-Jahres-Vertrag beim BC Ahrweiler erfüllen, im Idealfall mit dem Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga im Sommer den Aufstieg in die Oberliga feiern wollen.

