Es ist zumindest ein kleines Derby, wenn am Freitagabend der Ahrweiler BC und die SG 99 Andernach aufeinandertreffen. Beide gehen mit einem Sieg im Rücken ins Spiel, allerdings war nur einer der beiden Trainer nach Spieltag eins zufrieden.

Die Vorzeichen für ein gutes Fußballspiel könnten kaum besser sein, wenn am Freitagabend (19.30 Uhr) der Ahrweiler BC und die SG 99 Andernach im Apollinaris-Stadion zum Rheinlandligaduell aufeinandertreffen: Die Wettervorhersagen sind gut, der Rasen befindet sich nach einer mehrwöchigen Sperre in einem optimalen Zustand, die beiden Orte liegen gerade einmal knapp 30 Kilometer voneinander entfernt – und beide Mannschaften haben ihren jeweiligen Gegner zum Auftakt mit einem Drei-Tore-Vorsprung besiegt. Hinzu kommt aus Sicht der Gastgeber noch, dass es für den neuen ABC-Trainer Mike Wunderlich das erste Spiel vor heimischer Kulisse sein wird, nachdem auch alle Vorbereitungsspiele aufgrund der Platzsperre auswärts stattgefunden haben. „Ich freue mich natürlich sehr und hoffe auf eine große Zuschauerresonanz“, sagt der Coach.

Ahrweiler seit November zu Hause ungeschlagen, Andernach mit guter Bilanz

Bereits zum Auswärtsspiel ins knapp 100 Kilometer entfernte Wissen waren in der Vorwoche rund 100 ABC-Fans mitgereist und hatten ihre Mannschaft zum 3:0-Auswärtssieg geschrien. Auch die Gäste aus Andernach dürften dieses Mal einige Zuschauer dabei haben, sodass alles für das kleine Derby gerichtet ist. Auch auf Seiten der SG 99 ist die Vorfreude groß. Weil Derby, weil Freitagabend und weil die Mannschaft von Kim Kossmann in der Vergangenheit gegen den ABC oft gut ausgesehen hat. In der Vorsaison gab es zu Hause einen 2:1-Sieg und in Ahrweiler sogar ein 5:2, damals fand die Partie allerdings noch auf dem Kunstrasenplatz in Heimersheim statt.

Anfang Oktober vergangenen Jahres kehrte der ABC nach der Flut endlich wieder ins eigene Stadion zurück, kam nach anfänglichen Problemen immer besser in Fahrt und ist mittlerweile seit 23. November 2024 zu Hause ungeschlagen. Eine Serie, die Wunderlich gerne fortsetzen möchte – wohlwissend, dass mit Andernach gerade mit Blick auf die Offensive noch einmal ein anderes Kaliber auf seine Mannschaft zukommt, als es Wissen in der Vorwoche war.

Und auch da präsentierte sich seine Defensive nicht immer sattelfest, musste sowohl vor als auch unmittelbar nach der Halbzeit die eine oder andere brenzlige Situation überstehen. Ähnlich wacklig wird sich die Abwehrreihe gegen Andernach nicht präsentieren dürfen, das weiß der ABC-Trainer. Deswegen war auch genau das unter der Woche in den Trainingseinheiten Thema. Ob er als Konsequenz personelle Veränderungen vornehmen wird, lässt er noch offen. In der Offensive gibt es dazu sicherlich wenig Anlass, denn im Spiel nach vorne überzeugte Ahrweiler bereits in Wissen, nicht nur mit drei Treffern, sondern mit zahlreichen weiteren Aktionen. Vor allem die beiden Außen Nam-Ju Lee und Mohannad Saed Haj Mohamed waren nicht zu stoppen – und deren Gefährlichkeit hat sich auch bis zu Kossmann rumgesprochen.

Beide Teams gewannen Spiel eins mit drei Toren Unterschied

Der warnt aber auch vor anderen Akteuren. Vor Almir Porca beispielsweise oder vor Markus Pazurek. Kossman weiß sehr genau, was da auf seine Mannschaft zukommt. Beide Teams kennen sich gut, schätzen sich, begegnen sich mit Respekt. So hat natürlich auch Wunderlich zur Kenntnis genommen, dass die SG 99 am ersten Spieltag beim 4:1 gegen Neuling Arzbach neben Wittlich das einzige Team war, das vierfach getroffen hat.

Für Kossmann ist das allerdings schon ein wenig das klassische Muster ohne Wert. Weil Arzbach und Ahrweiler nicht miteinander zu vergleichen sind, aber auch, weil er sehr genau weiß, dass eine ähnliche Leistung nicht einmal ansatzweise ausreichen wird, um im Apollinaris-Stadion bestehen zu können. Schon nach der Partie hatte er von einem katastrophalen Auftritt gesprochen, „und nach Ansicht des Videomaterials sehe ich das noch mehr so“, sagt der Andernacher Trainer. Allerdings wisse das auch die Mannschaft, wisse, dass sie sich auf allen Ebenen – Laufbereitschaft, spielerischer Aspekt, Arbeit gegen den Ball – wird steigern müssen.

Kim Kossmann wird auf ein, zwei Positionen tauschen

Gefragt, ob er personelle Konsequenzen ziehen wird, sagt er: „Ja, das werde ich. Aber ganz unabhängig vom Spiel. Wir haben einen breiten Kader und wir haben es uns auf die Fahnen geschrieben, dass die Jungs sich weiterentwickeln sollen. Das geht nur über Einsatzzeit. Also werde ich immer auf ein, zwei Positionen rotieren“, so der Andernacher Trainer. „Auch wenn wir vorwiegend auf uns schauen, wollen wir uns doch auch ein bisschen dem Gegner anpassen.“

Ein Gegner, der Nachlässigkeiten sicherlich konsequenter ausnutzen wird, als es Arzbach in der Vorwoche getan hat. Das ist zumindest Wunderlichs Plan, dem die Offensive und deren Durchschlagskraft allerdings kein Kopfzerbrechen bereitet. „Da haben wir schon richtig Qualität, das haben die Jungs in Wissen gezeigt.“ Und jetzt wollen sie es auch dem eigenen Publikum zeigen, das – so Wunderlichs Hoffnung – in Massen ins Stadion strömen wird.