Der Ahrweiler BC konnte sich entspannt zurücklehnen und die Spiele in der englischen Woche beobachten, da man selbst erst kommende Woche dran ist. Der Patzer von Konkurrent Wittlich wurde registriert, mehr aber nicht vor dem Heimspiel gegen Arzfeld.
Lesezeit 2 Minuten
Natürlich hat Mike Wunderlich die Niederlage von Konkurrent Rot-Weiss Wittlich unter der Woche gegen den FC Bitburg zur Kenntnis genommen. Jubelsprünge konnte ihm das allerdings nicht entlocken, vielmehr sagt er vor dem Heimspiel seines Ahrweiler BC am Samstag (17 Uhr) gegen die SG Arzfeld: „Wir sind gut damit beraten, auf uns selbst zu schauen.