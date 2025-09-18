Primus empfängt Schlusslicht Wunderlich hofft auf ein Feuerwerk seines ABC 18.09.2025, 17:00 Uhr

i Auch wenn der Auftritt beim 3:0-Sieg gegen Wirges weit weg von einem Feuerwerk war, konnte der ABC um Torjäger Almir Porca (links) am Ende jubeln. Gegen Arzfeld erhofft sich Coach Mike Wunderlich aber genau dieses Feuerwerk. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Ahrweiler BC konnte sich entspannt zurücklehnen und die Spiele in der englischen Woche beobachten, da man selbst erst kommende Woche dran ist. Der Patzer von Konkurrent Wittlich wurde registriert, mehr aber nicht vor dem Heimspiel gegen Arzfeld.

Natürlich hat Mike Wunderlich die Niederlage von Konkurrent Rot-Weiss Wittlich unter der Woche gegen den FC Bitburg zur Kenntnis genommen. Jubelsprünge konnte ihm das allerdings nicht entlocken, vielmehr sagt er vor dem Heimspiel seines Ahrweiler BC am Samstag (17 Uhr) gegen die SG Arzfeld: „Wir sind gut damit beraten, auf uns selbst zu schauen.







