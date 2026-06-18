Nach 36 Jahren beim VfB Wolfgang Leidig: Wissener Legende macht (fast) Schluss Sina Ternis 18.06.2026, 11:08 Uhr

i In der Saison 1995/96 kickte Wolfgang Leidig (Mitte) mit dem VfB Wissen in der Oberliga. Beim Spiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal waren die Tribünen gut besetzt. Archiv VfB Wissen

Er ist einer, der beim VfB Wissen eigentlich nicht mehr wegzudenken ist: Wolfgang Leidig. 36 Jahre lang war er im Verein aktiv, zuletzt als Co-Trainer der Rheinlandligamannschaft. Doch nun überlässt er die Bühne anderen, tritt aber nicht ganz ab.

Er war Spieler, Spielertrainer, Trainer im Senioren- und im Jugendbereich, Co-Trainer, Betreuer, „Mädchen für alles“, er war immer da, gehörte beim Rheinlandliga-Absteiger VfB Wissen in den vergangenen 36 Jahren praktisch zum Inventar, schoss sich während seiner aktiven Zeiten als Goalgetter in die Herzen der Fans, blieb anschließend aber vor allem dank seiner positiven Einstellung und seiner besonderen Art in genau diesen Herzen.







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