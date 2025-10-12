FV verliert 0:4 gegen Ersten Wittlich macht’s nach der Pause gegen Rübenach deutlich Sina Ternis

René Weiss 12.10.2025, 18:05 Uhr

i Die Rübenacher um Sean Flies (vonre) streckten sich zwar, aber das tat Spitzenreiter Wittlich um den eingewechselten Euri Ferrer Perez auch - und hatte dann mehr Qualität zu bieten als die Gastgeber beim 4:0-Auswärtssieg. René Weiss

Eine Halbzeit lang machte der FV Rübenach dem Aufstiegsaspiranten Rot-Weiss Wittlich richtig schwer, hatte aber nach der Pause nicht mehr allzu viel entgegenzusetzen und unterlag am Ende deutlich. Vielleicht zu deutlich.

Das Bonusspiel ist eines ohne Punkte geblieben für den FV Rübenach. Der verlor sein Heimspiel gegen den Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga, Rot-Weiss Wittlich, am Ende deutlich – nach einer ordentlichen ersten Halbzeit vielleicht zu deutlich mit 0:4 (0:0) und tritt damit punktetechnisch ein wenig auf der Stelle, steht mit zwölf Zählern auf Platz zwölf.







Artikel teilen

Artikel teilen