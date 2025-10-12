Eine Halbzeit lang machte der FV Rübenach dem Aufstiegsaspiranten Rot-Weiss Wittlich richtig schwer, hatte aber nach der Pause nicht mehr allzu viel entgegenzusetzen und unterlag am Ende deutlich. Vielleicht zu deutlich.
Lesezeit 3 Minuten
Das Bonusspiel ist eines ohne Punkte geblieben für den FV Rübenach. Der verlor sein Heimspiel gegen den Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga, Rot-Weiss Wittlich, am Ende deutlich – nach einer ordentlichen ersten Halbzeit vielleicht zu deutlich mit 0:4 (0:0) und tritt damit punktetechnisch ein wenig auf der Stelle, steht mit zwölf Zählern auf Platz zwölf.