VfB präsentiert sich schwach Wissens zähe Heimfahrt nach 0:3-Klatsche in Hentern 20.09.2025, 23:12 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Das war nichts: Der VfB Wissen hat die Chance verpasst, die Hochwälder Verunsicherung zu nutzen. Im Gegenteil: Nach dem 0:1 tauschte die Verunsicherung einmal die Seiten – und am Ende stand ein deutliches 0:3.

Dirk Spornhauer war bedient. Der Coach des VfB Wissen hatte bei der SG Hochwald nicht nur eine 0:3-Niederlage, er hatte vor allem einen richtig schlechten Auftritt seiner Mannschaft gesehen. Und die Niederlage war gleichbedeutend damit, dass die Hausherren in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga erst einmal an seinem VfB vorbeigezogen sind: Hochwald steht aktuell mit sieben Zählern auf Rang zwölf, Wissen bleibt bei sechs Zählern, tritt nach dem ...







