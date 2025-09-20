Das war nichts: Der VfB Wissen hat die Chance verpasst, die Hochwälder Verunsicherung zu nutzen. Im Gegenteil: Nach dem 0:1 tauschte die Verunsicherung einmal die Seiten – und am Ende stand ein deutliches 0:3.
Dirk Spornhauer war bedient. Der Coach des VfB Wissen hatte bei der SG Hochwald nicht nur eine 0:3-Niederlage, er hatte vor allem einen richtig schlechten Auftritt seiner Mannschaft gesehen. Und die Niederlage war gleichbedeutend damit, dass die Hausherren in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga erst einmal an seinem VfB vorbeigezogen sind: Hochwald steht aktuell mit sieben Zählern auf Rang zwölf, Wissen bleibt bei sechs Zählern, tritt nach dem ...