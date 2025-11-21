Drei Stunden Fahrt, Muriel neu
Wissens Weller spricht von einer „geilen Situation“
Auch wenn der Blick von Wissens Coach Marco Weller hier ein wenig kritisch schaut, war er mit dem meisten, was er beim 4:0-Sieg seines VfB gegen Rübenach gesehen hatte, zufrieden - und er hofft in Arzfeld auf eine ähnlich gute Leistung.
Manfred Böhmer/balu

Mit einem 4:0-Kantersieg im Gepäck bricht der VfB Wissen zur weitesten Auswärtstour der Rheinlandliga-Saison auf. Gegen die SG Arzfeld könnte der Tabellenletzte die rote Laterne abgeben – und ein Neuzugang soll die Offensive weiter beflügeln.

209 Kilometer, einfache Fahrtstrecke, mit dem Auto sind es knappe 2:30 Stunden, mit dem Bus dürften es sogar knapp drei Stunden sein, die die Rheinlandliga-Fußballer des VfB Wissen am Samstag unterwegs sein werden. Gegen Mittag bricht der Bus auf zur SG Arzfeld, wo um 16.

