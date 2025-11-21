Drei Stunden Fahrt, Muriel neu Wissens Weller spricht von einer „geilen Situation“ 21.11.2025, 08:52 Uhr

i Auch wenn der Blick von Wissens Coach Marco Weller hier ein wenig kritisch schaut, war er mit dem meisten, was er beim 4:0-Sieg seines VfB gegen Rübenach gesehen hatte, zufrieden - und er hofft in Arzfeld auf eine ähnlich gute Leistung. Manfred Böhmer/balu

Mit einem 4:0-Kantersieg im Gepäck bricht der VfB Wissen zur weitesten Auswärtstour der Rheinlandliga-Saison auf. Gegen die SG Arzfeld könnte der Tabellenletzte die rote Laterne abgeben – und ein Neuzugang soll die Offensive weiter beflügeln.

209 Kilometer, einfache Fahrtstrecke, mit dem Auto sind es knappe 2:30 Stunden, mit dem Bus dürften es sogar knapp drei Stunden sein, die die Rheinlandliga-Fußballer des VfB Wissen am Samstag unterwegs sein werden. Gegen Mittag bricht der Bus auf zur SG Arzfeld, wo um 16.







Artikel teilen

