VfB unterliegt in Arzfeld Wissens Weller muss auf „geiles Gefühl“ verzichten 22.11.2025, 22:05 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Der VfB Wissen verliert das Kellerduell in Arzfeld mit 2:3 – trotz Aufholjagd nach 0:3-Rückstand. Dabei hat sich die Mannschaft von Coach Marco Weller vor allem selbst geschlagen.

Das „geile Gefühl“ ist ausgeblieben, der VfB Wissen hat das Kellerduell in der Fußball-Rheinlandliga bei der SG Arzfeld verloren und bleibt damit weiter Träger der roten Laterne. Das Team von Marco Weller unterlag dem Aufsteiger mit 2:3, startete nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand zwar noch eine Aufholjagd, aber die mündete nicht in Zählbarem.







