Nachdem der VfB Wissen in der abgelaufenen Fußball-Rheinlandliga-Saison in die Verlängerung musste, das letzte Spiel der Entscheidungsrunde am 4. Juni absolvierte, geht es für die Mannschaft von Coach Dirk Spornhauer am Montag, also nach einer dreieinhalbwöchigen Pause, in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit – dann ebenfalls in der Rheinlandliga und mit einigen neuen Spielern.

Der Reigen an Vorbereitungsspielen beginnt am Donnerstag, 4. Juli. Dann ist der VfB Teilnehmer des Kern-Haus-Cups, spielt um 19.30 Uhr gegen Bezirksligist SG Betzdorf, ebenfalls in der Gruppe ist mit der SG Müschenbach ein weiterer Bezirksligist. Das Finale wird am 12. Juli ausgetragen.

Weiter geht es für Wissen dann am Mittwoch, 16. Juli, 20 Uhr mit einem Testspiel gegen den TuS Asbach (Bezirksliga), ehe am Samstag, 19. Juli, ein weiteres Turnier in Hachenburg beginnt: Samstags geht es um 19 Uhr in Müschenbach gegen Bezirksliga-Absteiger SG Alpenrod, am Dienstag, 22. Juli, 19.30 Uhr, spielt der VfB in Hachenburg gegen die SG Neitersen und damit einen weiteren Bezirksliga-Absteiger. Das Endspiel findet am Samstag, 26. Juli, statt.

Spornhauer wünscht sich bessere Bedingungen als in der Wintervorbereitung

Am Sonntag, 27. Juli, testet der VfB um 15 Uhr beim hessischen Verbandsligaaufsteiger VfR Limburg, am Mittwoch, 30. Juli, geht es in Herborn gegen den den hessischen Gruppenligisten SSC Juno Burg (Uhrzeit steht noch nicht fest) und am Samstag, 2. August, 15 Uhr, ist der letzte Test beim Westfalenligisten TuS Erndtebrück geplant.

Wie die meisten seiner Kollegen in der Rheinlandliga hat auch Spornhauer insgesamt fünf Einheiten pro Woche vorgesehen – und hofft, dass die unter anderen Bedingungen als in der Wintervorbereitung stattfinden können. Da war die Trainingsbeteiligung oft auf einem sehr niedrigen Niveau, was dazu führte, dass der VfB trotz eines bis dato komfortablen Vorsprungs doch noch in den Abstiegsstrudel geriet.

„Ich bin allerdings optimistisch, dass das dieses Mal besser wird, vor allem mit Blick auf die Neuzugänge.“ Insgesamt sieben Spieler, der Großteil davon kommt direkt aus der Jugend, konnten die Verantwortlichen des VfB bislang präsentieren. Zwei weitere, das ist zumindest Spornhauers Wunsch, sollen noch dazustoßen. „Wir haben zwei Probespieler im Training und wollen uns da möglichst zeitnah einen Eindruck verschaffen.“

„Dadurch bekommen wir eine höhere Intensität in die Einheiten, haben mehr Konkurrenzkampf.“

Wissens Trainer hat die Hoffnung, dass durch die Neuzugänge einiges besser wird

Da der VfB nahezu keine Abgänge zu verkraften hat, dürfte Spornhauers Hoffnung auf eine höhere Trainingsbeteiligung zumindest realistisch sein. „Dadurch bekommen wir eine höhere Intensität in die Einheiten, haben mehr Konkurrenzkampf.“ Dinge, die gerade in der Rückrunde der Vorsaison nicht mehr gegeben waren. Da war der Trainer dankbar, dass Akteure aus der zweiten Mannschaft immer wieder einsprangen und ihren Anteil am Klassenerhalt hatten.

Das war allerdings gleichbedeutend damit, dass es keine Stammformation gab, dass Spornhauer immer wieder improvisieren musste. „Auch hier würde ich mir wünschen, dass sich das ändert. Aber man muss natürlich schauen, wie schnell sich die Neuen zurechtfinden.“