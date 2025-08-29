Die einen haben vier Punkte auf dem Konto, die anderen gerade einmal einen Zähler. Die Rede ist vom TuS Kirchberg und vom VfB Wissen, die am Sonntag im direkten Duell beide unbedingt an ihrem Punktekonto schrauben wollen.

Sich von der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga blenden zu lassen, das wäre aus Sicht von Selim Denguezli, Coach des TuS Kirchberg, vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den VfB Wissen ein ganz großer Fehler. Da stehen die Gäste aktuell mit nur einem Zähler aus drei Partien auf dem letzten Tabellenplatz. „Das relativiert sich allerdings wieder, wenn man sich das Wissener Auftaktprogramm ansieht. Da würde es auch anderen Mannschaften so gehen“, sagt Denguezli.

Tatsächlich spielte der VfB zum Auftakt gegen den Ahrweiler BC und gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich, die beide, das zeichnet sich bereits jetzt ab, ganz oben mitmischen werden. In der Vorwoche holte die Elf von Coach Dirk Spornhauer dann ihren ersten Zähler beim 3:3 gegen den SV Laubach. „Wir wussten auch, dass das passieren kann“, sagt der Wissener Trainer.

Allerdings bedeutet das für ihn auch, dass seine Mannschaft nun schon mit dem Rücken zur Wand steht, er nimmt von außen bereits Druck wahr – und weiß, dass es nun darum gehen muss, Erfolge zu landen. Auch mit Blick darauf, dass es am kommenden Wochenende gegen Rot-Weiss Wittlich, das bei drei Siegen erst ein Gegentor kassiert hat, sagt er: „Wir können jetzt nicht mehr damit kommen, dass die Gegner stark sind, wir müssen irgendwann auch mal punkten.“

Denn ohne Frage stuft er den TuS, gerade auf dem heimischen Kunstrasen, als einen starken Gegner ein. „Vor allem einen Jonas Heimer müssen wir in den Griff bekommen. Der ist gefühlt überall“, sagt Spornhauer. Allerdings ist derzeit noch offen, ob besagter Heimer am Sonntag überhaupt wird mitwirken können. Unter der Woche beim 3:2-Pokalerfolg in Metternich musste der Offensivakteur bereits nach 24 Minuten mit einem Zwicken im Oberschenkel-/Leistenbereich vom Platz. „Da werden wir sicherlich erst ganz kurzfristig sehen, ob es klappt“, so Denguezli.

Maximilian Jannasch fällt wegen Hand-OP länger aus, Felix Arndt mit muskulärer Verletzung

Ähnlich gestaltet sich die Situation bei Kevin Engelmann, der wegen Knieproblemen frühzeitig passen musste. Zudem musste sich Maximilian Jannasch, anders als zunächst gehofft, einer Hand-OP unterziehen, wird definitiv in den kommenden Wochen fehlen. Casian Samoila, der gerade erst wieder zum Team gestoßen war, droht wegen muskulärer Probleme am Sonntag ebenfalls auszufallen. Dafür kehren Yannik Kerzan und Süleyman Özer gegenüber dem Pokalspiel wieder zurück.

Genau wie Kirchberg ist auch Wissen, in dem Fall aber deutlich souveräner, in die nächste Runde des Rheinlandpokals eingezogen, gewann 4:1 beim Ost-Bezirksligisten TuS Montabaur. Und genau wie Kirchberg könnte der VfB den Sieg teuer erkauft haben: Felix Arndt musste frühzeitig runter. „Wir hoffen, dass es kein Muskelfaserriss ist“, sagt sein Trainer, der Arndts Tempo auf der Außenbahn als enorm wichtig einstuft. Ansonsten kann Spornhauer aus dem Vollen schöpfen, auch Paul Christian und Tom Zehler kamen im Pokal wieder zu Einsatzzeiten.

Vor allem defensiv sieht der VfB-Trainer noch Luft nach oben, stufte die drei Gegentore gegen Laubach alle als vermeidbar ein. „Da müssen wir besser verteidigen“, so Spornhauer. „Gerade gegen eine offensivstarke Mannschaft wie Kirchberg.“ Bei den Gastgebern sieht Denguezli vor allem mit Blick auf die Konstanz innerhalb eines Spiels noch Luft nach oben. Das sei im Pokal so gewesen, das sei aber auch in den Ligaspielen so gewesen. Gegen Eintracht Trier II beispielsweise gab der TuS eine Zwei-Tore-Führung zum Schluss noch aus der Hand. „Da dürfen wir weniger Schwankungen in unserem Spiel haben“, sagt der Coach, der seinem jungen Team diesen Entwicklungsprozess aber zugesteht. Und mit Blick auf Einstellung und Mentalität kann er keinem etwas vorwerfen: „Das ist wirklich immer einwandfrei.“ Gegen Wissen soll nun beides zu einem reifen Auftritt kombiniert werden – allerdings gegen eine Mannschaft, die unbedingt punkten muss.