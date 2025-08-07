Die Fußball-Rheinlandliga startet am Freitagabend mit der Partie zwischen dem VfB Wissen und dem Ahrweiler BC in die neue Spielzeit. Auf dem Papier scheinen die Rollen klar verteilt, aber sind sie das auch wirklich?

Die Vorfreude auf beiden Seiten ist riesig, das ist auch den beiden Trainern vor dem Eröffnungsspiel in die Fußball-Rheinlandliga anzumerken: Am Freitagabend (20 Uhr) treffen auf einem gut präparierten Rasen im Wissener Stadion der gastgebende VfB und der Ahrweiler BC aufeinander.

„Klar, die Jungs sind nach der langen Vorbereitung heiß, dann ist so ein Eröffnungsmatch an einem Freitagabend bei Flutlicht und gegen einen Titelanwärter schon noch mal etwas Besonderes“, sagt Wissens Coach Dirk Spornhauer. Für ihn, das macht er mit seiner Aussage deutlich, gehört Ahrweiler zu den Mannschaften, die im Rennen um den Aufstieg eine entscheidende Rolle einnehmen werden.

Dass sein Team zum Favoritenkreis gehört, das ist natürlich auch dem neuen ABC-Coach Mike Wunderlich nicht entgangen. Er spricht dabei von einer Gratwanderung. „Ich bin kein Freund davon, groß herauszuposaunen, dass wir der absolute Topfavorit sind, aber auch kein Freund davon, Dinge kleinzureden. Die Wahrheit liegt wohl wie immer ein Stück weit in der Mitte. Aber sicherlich würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass wir mit einem fünften Platz zufrieden wären.“

Luca Marx und David Weidner beim ABC, Paul Christian beim VfB fallen definitiv aus

Mit der Vorbereitung jedenfalls sind beide Trainer zufrieden. Ahrweiler testete vor allem gegen höherklassige Vereine und musste sich lediglich Mittelrheinligist SSV Merten mit 1:4 geschlagen geben – auch, weil Wunderlich am Ende durchwechselte und der Spielrhythmus dadurch verloren ging.

Fürs Wochenende haben beide Trainer die Startformation schon grob im Kopf, bei den Gästen sind noch ein, zwei Positionen offen. Hier will der Coach die letzten Eindrücke noch einmal in seine Entscheidung einfließen lassen, nennt es „ein Luxusproblem“, denn viele Positionen sind doppelt besetzt, auch, weil er „nur“ zwei Ausfälle zu beklagen hat: Luca Marx fällt wegen einer Schulterverletzung, die wohl eine Operation und eine zwei- bis dreimonatige Ausfallzeit nach sich ziehen wird, aus. Auch Stammkeeper David Weidner wird zunächst einmal fehlen, er hatte sich direkt zu Beginn der Vorbereitung einen Muskelbündelriss zugezogen. Für ihn stand Niklas Fachinger zuletzt zwischen den Pfosten und wird auch zum Ligaauftakt das Vertrauen des Trainers bekommen.

i Paul Christian wird dem VfB verletzungsbedingt definitiv fehlen. Manfred Böhmer

Bei den Gastgeben indes fällt mit Paul Christian ein Innenverteidiger definitiv aus, hinter Tom Pirsljin (Zerrung) steht noch ein Fragezeichen. „Ich hoffe, dass er grünes Licht gibt“, sagt Spornhauer, der in der Defensive wieder wird improvisieren müssen. Definitiv in die Startformation rückt Neuzugang Jonas Fuhrmann als Ersatz für Christian. Und mit Jakov Jancek könnte ein weiterer Neuer von Beginn an auflaufen – sofern die Freigabe rechtzeitig erfolgt. Jancek war bereits in der Vergangenheit für den VfB aufgelaufen, spielte zuletzt in der 3. kroatischen Liga. „Er kann uns auf jeden Fall weiterhelfen“, sagt Spornhauer, der von allen Neuen einen guten Eindruck hat, der aber auch weiß, „dass da noch ein Reifeprozess vor den jungen Spielern liegt“, und das bedeute auch, dass man ihnen Fehler zugestehen müsse.

„Natürlich haben wir versucht, ins insgesamt breiter aufzustellen, aber wenn solch ein Ausnahmespieler wie Almir fehlt, dann merkst du das, den kannst du nicht eins zu eins ersetzen.“

ABC-Trainer Mike Wunderlich

Die Gastgeber können auf eine eher erfahrene Mannschaft zurückgreifen, bei der sicherlich Akteure wie Neuzugang Markus Pazurek und Routinier Almir Porca zu den tragenden Säulen gehören werden. Auch Wunderlich macht die Wichtigkeit Porcas noch einmal deutlich. „Natürlich haben wir versucht, uns insgesamt breiter aufzustellen, aber wenn solch ein Ausnahmespieler wie Almir fehlt, dann merkst du das, den kannst du nicht eins zu eins ersetzen.“

Doch der Kader sei, wie gesagt, insgesamt breiter aufgestellt, biete mehr Optionen, aber das führe dann eben auch zu Härtefallentscheidungen. Den Luxus hat sein Wissener Gegenüber nur teilweise, aber auch er hat mehr Optionen als noch in der Vorsaison, was sich auch auf die Vorbereitung ausgewirkt hat, in der die Intensität insgesamt höher gewesen sei und auch die Ergebnisse ordentlich gewesen seien.

„Ich hoffe, die Jungs nehmen das alles auf: Auftaktspiel, Flutlicht, guter Platz, starker Gegner, und machen das Spiel auch zu etwas Besonderem.“

VfB-Trainer Dirk Spornhauer

Während Ahrweiler bei seinem letzten Härtetest gegen den Kölner Bezirksligisten SV Lövenich (3:3) das schlechteste Spiel zeigte, lief die Wissener Generalprobe gegen den Westfalenligisten TuS Erndtebrück besser (2:0). „Das war unsere beste Partie“, so Spornhauer, dem allerdings bewusst ist, dass seine Mannschaft gegen Ahrweiler diese Leistung wird mindestens wieder abrufen müssen. „Ich hoffe, die Jungs nehmen das alles auf: Auftaktspiel, Flutlicht, guter Platz, starker Gegner, und machen das Spiel auch zu etwas Besonderem.“

Wunderlich jedenfalls erwartet eine Menge Gegenwehr, die erwartet er in dieser Spielzeit aber eigentlich jede Woche, weil seine Mannschaft ein wenig die Rolle des Gejagten einnimmt. „Da werden wir immer auf hochmotivierte Gegner treffen und den erwarten wir auch mit Wissen.“ E scheint also alles angerichtet für ein spannendes Saisoneröffnungsspiel.