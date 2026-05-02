Trotz Vertragsverlängerung
Wissen trennt sich überraschend sofort von Marco Weller
Kein Trainer mehr in Wissen: Die Wege von Marco Weller und dem Rheinlandliga-Absteiger trennen sich vier Spieltage vor Schluss.
Kein Trainer mehr in Wissen: Die Wege von Marco Weller und dem Rheinlandliga-Absteiger trennen sich vier Spieltage vor Schluss.
Jörg Niebergall

Es war geplant, dass Rheinlandliga-Absteiger Wissen mit Marco Weller als Trainer in die neue Saison geht. Doch drei  Spieltage vor Schluss trennt sich der VfB vom Coach, für den das überraschend kommt.

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Die Nachricht kommt jetzt doch überraschend: Fußball-Rheinlandliga-Absteiger VfB Wissen hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Marco Weller getrennt. Noch in der vergangenen Woche hatte der Sportliche Leiter Philipp Klappert signalisiert, dass man mit Weller, entsprechend des Vertrages, der erst kürzlich verlängert worden war, in die neue Saison gehen will.

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