Die einen haben fünf, die anderen vier Punkte auf dem Konto. Und doch sind die Voraussetzungen vor dem direkten Duell zwischen dem VfB Wissen und dem VfB Linz am Mittwochabend sehr unterschiedliche.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel ist vor dem Spiel: Es ist gerade einmal gut drei Monate her, als der VfB Wissen und der VfB Linz zum letzten Mal gegeneinander gespielt haben: Am 1. Juni trafen beide Teams in der Abstiegsrelegation zur Fußball-Rheinlandliga aufeinander. Linz gewann, damals auf dem Kaiserberg, mit 1:0, am Ende durften aber beide Teams den Klassenerhalt bejubeln. Auch ein weiteres Duell ist bereits terminiert: Am Mittwoch, 8. Oktober, spielen die beiden Mannschaften in der dritten Runde des Rheinlandpokals gegeneinander. Dazwischen: der „normale“ Ligaalltag. Am Mittwoch (19.30 Uhr) ist Wissen wieder Gastgeber in der ersten englischen Woche der Saison.

Wobei für Linz aktuell nur wenig normal ist. Denn am vergangenen Wochenende musste die Mannschaft von Coach Thomas Schuster eine herbe 2:8-Klatsche gegen Aufsteiger SV Eintracht Trier II hinnehmen, die gleichbedeutend mit mittlerweile 22 Gegentoren in sechs Partien, allein 17 davon in den jüngsten drei Spielen, ist. „Den Jungs war die absolute Verunsicherung anzumerken. Wir haben es in der ersten Hälfte nicht mal schlecht gemacht, aber wir haben Trier die Dinger dann auch aufgelegt“, so Schuster, der froh ist, dass seine Mannschaft nur drei Tage später die Gelegenheit hat, die Klatsche aus den Köpfen zu bekommen – und es besser zu machen. Vor allem die Kleinigkeiten seien es, die sich aktuell zu sehr summierten und zu solchen Ergebnissen führten.

Gastgeber gehen mit wichtigem Sieg, Gäste mit 2:8-Klatsche in die Partie

Ein wenig entspannter ist die Lage bei den Gastgeben, zumindest nach dem vergangenen Wochenende. Denn da fuhren die Siegländer einen wichtigen 3:1-Sieg beim direkten Konkurrenten TuS Immendorf ein, stehen aktuell bei fünf Zählern, was immer noch nicht gut, aber deutlich besser als die zwei Punkte nach fünf Spieltagen ist. „Die Erleichterung war schon groß“, sagt Spornhauer. Auch für den Kopf sei es gut, dass die Mannschaft nun überm Strich stehe.

„Wir müssen da jetzt alle zusammen raus, müssen die kleinen Schritte machen. Zweikämpfe gewinnen, uns über den Kampf Selbstvertrauen holen.“

Linz’ Trainer Thomas Schuster

Das trifft auf Linz nicht zu, allerdings zeigt ein Blick auf die Tabelle, wie eng alles ist: Gerade einmal ein Punkt trennt die beiden Mannschaften voneinander. Bedeutet also auch, gewinnt die Schuster-Elf die Partie, kann sie den schlechten Start in die Saison zwar nicht vergessen machen, kann aber zumindest dafür sorgen, dass sie den Anschluss zum Mittelfeld wiederherstellt. Deswegen macht Schuster deutlich, dass es falsch wäre, in Panik zu verfallen: „Wir müssen da jetzt alle zusammen raus, müssen die kleinen Schritte machen. Zweikämpfe gewinnen, uns über den Kampf Selbstvertrauen holen.“

Spornhauer geht genau davon aus: „Natürlich ist uns bewusst, dass sie absolut motiviert zu uns kommen werden, dass sie alles daran setzen werden, wieder in die Spur zu kommen“, sagt er, dessen Mannschaft immer gegen das Team spielt, das in der Vorwoche auf Eintracht Trier II getroffen war. „Die demolieren also alle, gegen die wir dann antreten“, sagt Spornhauer mit einem Lachen.

„Die demolieren also alle, gegen die wir dann antreten.“

Wissens Trainer Dirk Spornhauer darüber, dass sein Team immer gegen die Gegner von Eintracht Trier spielt

Zur Erinnerung: Auch der jüngste Wissener Gegner Immendorf war zuvor mit 2:7 gegen Trier unter die Räder gekommen. „Das sorgt natürlich immer für eine Extraportion Motivation, deswegen schmeckt mir das nicht unbedingt“, so der Wissener Trainer. Der erwartet ohnehin spielstarken Gast, der aus seiner Sicht deutlich besser ist, als es die bisherige Punktausbeute vermuten ließe.

„Aber auch wir sind gut drauf, wollen gerade zu Hause nachlegen“, sagt Spornhauer. Die Personalsituation jedenfalls verbessert sich gegenüber dem Immendorf-Spiel, als nur zwei fitte Spieler auf der Bank saßen, wieder ein wenig: Tom Pirsljin, Marius Wagner und Paul Christian sollten wieder zur Verfügung stehen. Bei Linz wird es wohl nur eine Veränderung geben: Niklas Klein hat seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen und steht wieder im Kader. Die Ausrede, dass sein Team derzeit mit zu vielen Verletzten zu kämpfen hat, will Schuster ohnehin nicht gelten lassen. „Wir haben Jungs auf dem Platz stehen, die alle in der Lage sind, Spiele in der Rheinlandiga zu gewinnen und die unser absolutes Vertrauen haben.“